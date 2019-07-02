“الناشئين” يقدم أوراق اعتماد المنافسة على لقب غرب آسيا

محمد عمّار

عمان – قدم المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 عاما، أوراق اعتماده كمنافس قوي على لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والتي تجرى مبارياتها على ستاد الأمير محمد، عندما تغلب على المنتخب العُماني في الافتتاح 2-0، في مباراة قوية، قدم من خلالها نجوم المنتخب لمحات فنية مميزة، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما سيخلد المنتخب للراحة عن الجولة الثانية اليوم، على أن يلتقي المنتخب الفلسطيني عند السابعة من مساء يوم الجمعة على ذات الملعب.

وكان المنتخب السوري قد تصدر ترتيب المجموعة الأولى بفوزه على لبنان بهدف وحيد، فيما تغلب المنتخب السعودي على العراق 1-0 على ذات الملعب لحساب المجموعة الثالثة.

وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يلتقي عند الرابعة مساء اليوم منتخبا سورية والبحرين لحساب المجموعة الاولى، وعند السابعة مساء ولحساب المجموعة الثانية يلتقي المنتخب الفلسطيني مع عُمان، وعند التاسعة مساء يلتقي الكويت مع العراق.

أداء مميز

منتخب الناشئين قدم مباراة مميزة أول من أمس أمام عُمان، وسيطر على الايقاع، وفرض حضوره الميداني، وتفوقه في أغلب مجريات المباراة، وبرزت العديد من الأسماء التي سيكون لها شأن كبير في قادم المشاركات، خصوصا عمر العزازمة ومحمد عبيدات وأيهم محمد وقلبي الدفاع جعفر سمارة وسراج المعايطة.

وعرف نجوم المنتخب كيف يترجمون تعليمات الجهاز الفني، من خلال تنويع الالعاب والسيطرة على منطقة العمليات، والتنويع في الهجمات من خلال الكرات العرضية أو من خلال الكرات البينية، وبعض المجهودات الفردية التي تنم عن حضور لاعبين مميزين بايحاءات فنية عالية، بحاجة للمزيد من الوقت والتدريب للارتقاء بهم لقادم أكثر إثارة.

الفوز على عُمان، منح المنتخب صدارة المجموعة، وبات ينظر لتحقيق الفوز في المباراة الثانية وضمان صدارة المجموعة، والتي تتيح له منافسة متصدري المجموعتين على اللقب، فيما سيتواجه ثواني المجموعات مع بعضهم لتحديد المراكز من 4-6، وسيلتقي ثوالث المجموعات لتحديد المراكز من 7-9.