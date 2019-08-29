عمان – الغد – أنهى منتخب الناشئين تحت 16 عاماً لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة نظيره الأندونيسي، عند الساعة 4:00 مساء اليوم الخميس على ملعب أكاديمية اسباير، ضمن بطولة قطر الرباعية.

ويختتم المنتخب مشاركته اليوم في البطولة، والتي جاءت استعداداً للتصفيات الآسيوية، حيث تنطلق يوم 14 أيلول (سبتمبر) المقبل في الاردن، بمشاركة منتخبات طاجيكستان والكويت وسريلانكا ونيبال.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير أمس الأربعاء بقيادة المدرب خليل فطافطة، وكان استشفائياً للاعبين المشاركين في مباراة الثلاثاء أمام قطر، بالإضافة الى بعض الجمل الفنية التكتيكية.

وعقد الجهاز الفني محاضرة عقب التدريب، تلخصت بالحديث عن المباراة القادمة أمام أندونيسيا، بالإضافة لمحاضرة عن الإعداد النفسي، بحضور رئيس قسم الدعم الأكاديمي في أكاديمية اسباير الدكتور “الاردني” جميل البابلي.

والتقى اليوم مدير إدارة الشؤون الإدارية بأكاديمية اسباير سعيد المري، الجهاز الفني والإداري للناشئين، حيث تم تبادل الدروع بين إداري المنتخب سند العواملة والمري.