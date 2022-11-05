“الناشرين العرب” يوصي بتحقيق توازن بين الكتاب التقليدي والرقمي

الشارقة- الغد- بعد يومين من النقاشات التي تناولت تحديات قطاع النشر العربي تحت شعار “صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة”، بحضور 627 ناشراً ومهتماً، وبمشاركة 35 ناشراً ومتحدثاً شاركوا في 8 جلسات، اختتم “مؤتمر الناشرين العرب” أعمال دورته السادسة التي استضافتها الشارقة، من 2 حتى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41.

وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الذي نظمته جمعية الناشرين الإماراتيين واتحاد الناشرين العرب بالشراكة مع “هيئة الشارقة للكتاب”، 4 جلسات حوارية سلطت الضوء على تداعيات أزمة “كورونا” على صناعة النشر والتعليم في العالم العربي، وبحثت واقع اللغة العربية ودور المؤلفين والناشرين في إثراء محتواها المعرفي وترسيخ أهميتها في وعي مجتمع القراء، وناقش المتحدثون مستقبل المكتبات العربية وحرية التعبير، وبحثوا الحلول الممكنة للحد من أزمة التوريد العالمية وتخفيف أثرها على قطاع النشر.

واستعرض راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين في الجلسة الختامية التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي اوصى رئاسة اتحاد الناشرين العرب بإعداد دراسة تستشرف مستقبل وشكل معارض الكتاب في ظل تزايد انتشار منصات الكتب الرقمية والمسموعة، للخروج بنتائج تفيد الناشرين في التوصل إلى المعادلة المثالية للتوازن في صناعة الكتاب الورقي والرقمي.

وتضمنت توصيات المؤتمر دعوة لتكثيف جهود حماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية، وتفعيل تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية حقوق المؤلفين والناشرين، ومواصلة التزام إدارات المعارض الدولية للكتاب بحظر مشاركة القائمة السوداء للمقرصنين، وفي هذا السياق أوصى المؤتمر كذلك بإعداد قائمة بالمواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتنشر الكتب والمطبوعات المقرصنة، ورفع القائمة إلى الجهات المختصة في كل دولة لحظر تلك المواقع بهدف الحد من تأثير قرصنة الكتب عبر الإنترنت على حجم سوق النشر في المنطقة العربية.

وسعياً لمعالجة فجوة المهارات لدى العاملين في صناعة النشر وإيجاد الحلول التدريبية العملية، أوصت الدورة السادسة لمؤتمر الناشرين العرب ببحث اتحاد الناشرين العرب عن آليات للتعاون مع جهات إقليمية ودولية لتمويل ورش تدريبية للناشرين.

وبهدف تعزيز تكيف الناشرين مع مرحلة ما بعد الجائحة واستثمار مختلف الفرص لزيادة نسبة مبيعاتهم، أوصى المؤتمر ببحث متطلبات المشاركات الفعالة في مختلف الفرص التسويقية على أرض الواقع وعبر المنصات الإلكترونية، والعمل على الموازنة بين المحتوى المعرفي وسوق النشر ومراعاة اهتمامات مجتمع القراء في المنطقة العربية بكافة فئاتهم وشرائحهم.

دراسة التجارب العالمية

وشملت توصيات المؤتمر الاستفادة من تجارب الناشرين في الأقاليم والدول الأخرى مثل الهند وبلدان أفريقيا وبحث الاستفادة من تحول التعليم خلال فترة الجائحة إلى نظام الدراسة عن بعد، لتوجيه نسبة من رؤوس أموال الناشرين للاستثمار في صناعة المحتوى التعليمي الافتراضي.

وختم المؤتمر توصياته بالدعوة إلى التنسيق مع مختلف المنظمات والجمعيات والاتحادات المعنية بصناعة النشر وطباعة الكتاب في المنطقة والعالم لضمان إقرار تسهيلات لوجستية عالمية موحدة تضمن تدفق سلاسل الإمداد بالمواد التي تندرج ضمن متطلبات صناعة النشر ونقل الكتب.