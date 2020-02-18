الناصر: إلغاء توظيف من تجاوز عمره 48 عاما “عملية تنظيمية”

عبدالله ربيحات

عمان- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن إلغاء دور التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عاما، يأتي في إطار عملية تنظيمية لتوحيد سن القبول للمترشحين للوظائف الحكومية.

وأضاف الناصر أن التعيين بعد هذا السن كان مقتصرا على وزارة التربية والتعليم، وبعد إقرار النظام الجديد أصبح يشمل جميع الوظائف الحكومية.

ولفت الناصر إلى أن أغلب المتضررين من حملة دبلوم كليات المجتمع وخصوصا المهن المغلقة والمشبعة وهم لايتجاوزون 2% من مخزون الديوان، معتبرا أنه لا يعقل تعيين من تجاوز عمره 48 عاما ليستنزف مبالغ مالية ودورات في وقت يحال على التقاعد من الإناث مثلا من تجاوز عمرها 48 عاما، أي بعد عامين من التعيين.

ونفذ عدد من خريجي الجامعات القدامى، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام ديوان الخدمة المدنية احتجاجا على إلغاء دورهم بالتوظيف، مطالبين باستعادة حقهم بالتوظيف حسب الدور ومتطلبات سوق العمل عبر ديوان الخدمة المدنية، محملين الحكومة مسؤولية التغول على حقهم بالعمل.

يشار إلى أن ديوان الخدمة بدأ في تطبيق نظامه الجديد الذي ينص على عدم تعيين أي موظف يزيد عمره عن الـ48 عاما.