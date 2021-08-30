الناصر: اعتماد الكفايات الوظيفية لغايات التعيين

عبدالله الربيحات

عمان- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان ووزارة التربية والتعليم يعملان حاليا على إخضاع المهن التعليمية والصحية للكفايات الوظيفية، مشيرا إلى استكمال المرحلة الرابعة من تطوير نماذج الامتحانات التنافسية المبنية على الكفايات الوظيفية التي سيتم اعتمادها لإشغال وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم لما يقارب 39 تخصصاً.

وأكد الناصر أن تنفيذ الامتحانات التنافسية لإشغال الوظائف الصحية في المستشفيات الميدانية ستكون مبنية على الكفايات الوظيفية، والعمل جار على استكمال باقي التخصصات الصحية في وزارة الصحة.

واضاف في تصريح لـ”الغد” أنه سيتم تخصيص رابط الكتروني لغايات إطلاع المرشحين على “الكفايات الوظيفية” المطلوبة وأهميتها النسبية، مشيراً إلى أنه سيتم اجراء المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات للمرشحين بعد اجتياز الاختبارات، لغايات قياس الكفايات التي لا يمكن قياسها من خلال الاختبارات التنافسية، من خلال المقابلات الشخصية تحديدا.

وأوضح أن الخطوة تتماشى وأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020، التي تتضمن الانتقال بسائر إجراءات الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية.