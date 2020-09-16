الناصر: الخدمة المدنية يعتمد الكفايات الوظيفية بتعيينات التمريض

عمان – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الأربعاء، إن الديوان يعتمد الكفايات الوظيفية بتعيينات وظائف التمريض ويُحوسب إجراءات المقابلات الشخصية.

واضاف أن لجان المقابلات الشخصية المشكلة من الديوان ووزارة الصحة بدأت اليوم بإجراء مقابلات الممرضين المرشحين للتعيين وتستمر حتى غدِ الخميس في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض.

وبين أن الديوان أنهى إجراء الامتحانات التنافسية لشواغر وظائف وزارة الصحة من تخصص التمريض القانوني والبالغ عددهم 845 ممرضا وممرضة لملء 300 شاغر بوقت قياسي لرفد مستشفى البشير خصوصا بكوادر متميزة.

وأوضح أن الامتحان نفذ بأعلى درجات المهنية وتطبيق معايير السلامة والصحة العامة والتباعد الاجتماعي في قاعات الامتحانات.

ولفت إلى أن الديوان عكف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 6 أيلول باستثناء هذه التعيينات من قرار مجلس الوزراء رقم 9222 بتاريخ 16 نيسان 2020 بالتعاون مع الشركاء من وزارة الصحة والمجلس التمريضي ونقابة الممرضين وكوادر الديوان في مديريتي التوظيف وتكنولوجيا المعلومات.

وأجرى الديوان الامتحانات التنافسية بناء على الإطار العام للكفايات الوظيفية الفنية والمهنية الخاصة بوظيفة التمريض للمرشحين، والتأكد من امتلاكهم الكفايات معيارا أساسا للتنافس بين المؤهلين لإشغال الوظائف.

وقالت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي إن الديوان أعد في المرحلة الأولى من مشروع مراجعة وتطوير الامتحانات التنافسية، خرائط الامتحانات التنافسية وأدوات التقييم لقياس الكفايات الوظيفية لإشغال وظائف المهن الصحية، والتي تتضمن الكفايات الوظيفية والمجالات الرئيسة والفرعية للأسئلة، والأهمية النسبية لكل كفاية ومؤشرات قياسها؛ بما يضمن اختيار أفضل المرشحين المؤهلين ممن يتمتعون بالكفايات الفنية والسلوكية لإشغال وظائف المهن الصحية؛ تحقيقا لتكافؤ الفرص والعدالة بين المتنافسين من خلال اخضاعهم إلى امتحانات وأدوات تقييم يتوفر فيها المستوى ذاته من القياس من حيث المجالات والكفايات المختلفة. وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع ستركز على مراجعة مخزون الديوان من أسئلة الامتحانات ومدى توافقها مع مؤشرات قياس الكفايات الوظيفية بهدف تحديد الفجوة بالمخزون، لغايات بناء بنك أسئلة جديد تشرف عليه لجان منبثقة من إطار مرجعي يراعي الحاكمية الرشيدة في دقة الأسئلة والصياغة الصحيحة، والجوانب التطبيقية والفنية للمهارات والكفايات الوظيفية.

وتابعت، أما المرحلة الثالثة من المشروع فستوفر وسائل تدريبية ذاتية على الكفايات الوظيفية المطلوبة عبر موقع الديوان لمقدمي الطلبات في مخزون الديوان، بحيث توفر هذه الوسائل أسئلة تجريبية لقياس الكفايات؛ ما يساعد المستخدم على تحسين ورفع كفاياته المختلفة؛ وينعكس ايجابا على تقبلها وعدم مقاومتها.

وبينت البلبيسي أن عملية تطوير ادوات القياس للكفايات المختلفة عملية مستمرة يجري من خلالها تحليل نتائج الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية ومقارنتها مع تقييم أداء الذين جرى اختيارهم وتعيينهم خلال الاشهر الثلاثة الاولى لتحديد مجالات التحسين لتطوير الادوات المختلفة ما يساعد على اختيار الافضل لرفد القطاع الصحي.

–(بترا)