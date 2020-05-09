الناصر: تفعيل خدمة الحصول على وثيقة عدم إشغال وظيفة حكومية

عبدالله الربيحات

عمان- أوصت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية باعتماد “النظام الالكتروني لأتمتة اعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية والخطة التنفيذية للعودة للعمل تدريجياً بعد انتهاء فترة تعليق الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية، وتفعيل خدمات الكترونية اخرى”.

وبين رئيس الديوان رئيس لجنة التخطيط والمتابعة سامح الناصر خلال اجتماع اللجنة عبر تطبيقات الاتصال المرئي “عن بعد” امس السبت ان الديوان وضمن خطته نحو التحول الالكتروني ورفع مستوى الانتاجية والكفاءة في العمل قام وبجهود ذاتية لكوادره بـ”بناء نظام فني الكتروني متكامل لأتمتة كافة أعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية دون استخدام الورق”، مشيرا الى ان النظام سيعمل على “تسريع انجاز مهام اللجنة واعمالها وتوفير الوقت والجهد وكذلك خفض التكلفة المالية، وأرشفة الوثائق والكتب الرسمية الامر الذي يسهل على اعضاء اللجنة متابعة سير الاجراءات عن بعد”.

وقال الناصر لـ”الغد” انه واستعدادا لإطلاق عدد من الخدمات الالكترونية التي يقوم مكتب خدمة الجمهور في ديوان الخدمة المدنية سواء في المركز او الفروع والمكاتب، فقد اوصت لجنة التخطيط والمتابعة بـ “تفعيل خدمة الحصول على وثيقة عدم إشغال وظيفة حكومية وخدمة فك الالتزام، وكذلك خدمات تقديم طلب الغاء الاستنكاف، ونقل الإقامة وتعديل بيانات طلب التوظيف وإضافة مؤهل علمي جديد”.

كما أوصت بتفيل خدمة تقديم الاستدعاءات لغايات التسهيل والتخفيف على المواطنين عبء الحصول على الخدمة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وامان المواطنين.

وبين الناصر ان اللجنة اوصت بـ”اعتماد الخطة التحضيرية لعودة العمل بعد انتهاء فترة تعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية وفقا لإرشادات دليل العودة للعمل”، مشيرا الى ان الخطة تضمنت تجهيزات لوجستية لوقاية المراجعين والموظفين وتوفير ادوات الحماية والتعقيم، واعتماد قنوات اتصال للرد على الاستفسارات، كما تضمنت خططا تعريفية بالخدمات الالكترونية التي من شأنها الحد من التجمعات البشرية كإجراء احترازي.