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الناصر رئيسا لديوان الخدمة المدنية

منذ 54 دقيقة

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عمان – أدى سامح الناصر اليمين القانونية امام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية.
كما ادى اليمين القانونية امام رئيس الوزراء اليوم الدكتور ضياء الدين عرفة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضوا غير متفرغ  في مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
 وحضر اداء اليمين رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي.-(بترا)

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