الناصر: سنستكمل تعبئة 187 شاغراً في “الصحة” بدل مستنكفين

عبدالله الربيحات

عمان-قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص للغد، أن العمل جار حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة على استكمال تعبئة (187) شاغراً في الوزارة بدل مستنكفين عن التعيين من مخزون الديوان للمتقدمين الذين خضعوا للامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها وذلك خلال شهر أيلول الجاري، بالإضافة الى توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم في بعض المناطق على تخصص اللغة العربية ضمن محافظة العاصمة والبالغ عددها (139) وظيفة، علما بانه سيتم اخضاع الناجحين في الامتحانات التنافسية لشواغر وزارة التربية والتعليم للمقابلات، وفقا لاحكام المادة (15) من تعليمات الاختيار والتعيين لعام 2020.

وعلى صعيد متصل بين الناصر ان العمل مستمر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم لاجراء الامتحانات والمقابلات المبنية على الكفايات الوظيفية للمرشحين لغايات تطوير عملية انتقاء الموظفين العاملين في قطاعي الصحة والتربية والتعليم التزاما باحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020.