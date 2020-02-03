الناصر: محتويات المتحف توثق تاريخ الإدارة الحكومية الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن

عمان-الغد- في عيد ميلاد القائد ال (58) افتتاح متحف ديوان الخدمة المدنية، احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الثامن والخمسين افتتح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصراليوم الاثنين 3/2/2020 ” متحف الخدمة المدنية ” .

وتحدث الناصرأن مشروع انشاء الجاليري بدا منذ منذ مطلع عقد التسعينيات حيث تضمنت المرحلة الاولى للمشروع نقل ملفات موظفي الحكومة من رئاسة الوزراء ممن عملوا منذ نشاة الامارة وحتى عام 1955 وهو تاريخ انشاء ديوان الخدمة المدنية ( ديوان الموظفين في ذلك الوقت)الى ملفات الموظفين في الديوان، واجراء عملية مراجعة وفرز لمحتوياتها وتصنيفها وأرشفتها الكترونياً، اضافة الى تجميع الوثائق والمخطوطات والنماذج (النسخ الأصلية) الموجودة في مخزون الديوان ما قبل عام 1955 ذات الارتباط بمجال الادارة العامة الحكومية منذ تأسيس إمارة شرق الاردن عام 1921في عهد المغفور له الملك عبدالله الاول وحتى وقتنا الحاضرمن كتب ومخاطبات وقرارات ادارية في حينه والتي تجسد تميز الادارة الأردنية والممارسات والقيم التي قامت عليها والحرص الكبير في بذل الجهد والوقت لخدمة المواطنين، وان عملية التوثيق والتصنيف شملت كافة الوثائق المرتبطة بالقرارات الادارية ذات الصلة بادارة شؤون الموظف العام مثل قرارات (التعيين ، والاجازات ، والنقل والانتداب، اضافة الى نماذج من طلبات التوظيف والسيرالذاتية) مشيراً ان محتوى هذه الوثائق يؤكد على عراقة وتسلسل تاريخ الادارة الحكومية الاردنية وثبات مرتكزاتها وقيمها المتمثلة بالعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص منذ عهد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، وحتى يومنا هذا بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين –حفظه الله ورعاه- .

وعن المرحلة الثانية للمشروع والتي بدأت عام 2008 ،بين الناصر ان ديوان الخدمة المدنية ووفقا لاتفاقية تعاون مبرمة مع القوات المسلحة الاردنية قام بتحويل مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية الهامة المخزنة لدى الديوان على نظام “الميكروفيش” الى النظام الالكتروني المستخدم في الديوان، لضمان تكامليتها وربط سلاسلها الزمنية وضمان الحفاظ عليها، وتسهيل تصفحها الكترونياً، وان المرحلة النهائية تم فيها تخصيص واجهة من مبنى الديوان للمتحف،وتبويب محتوياته وتصنيفيها ( وثائق ومخطوطات وصور وافلام) بالاضافة لانشاء موقع الكتروني خاص بالمتحف،يتم الدخول اليه وتصفحه بسهولة من خلال المكتبة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية ، مضيفاً انه تم تزويد دائرة المكتبة الوطنية بكامل مخزون الديوان من الملفات والوثائق الاصلية عام 2002 مقابل محاضراستلام وتسليم لضمان حمايتها والمحافظة عليها .

وأكد الناصرعلى اهمية تعزيز مبادئ فلسفة الادارة العامة الاردنية لدى الاجيال عبر التاريخ وان الديوان سيفتح ابواب المتحف لموظفي الجهاز الحكومي ،والباحثين والدارسين في مجال الادارة العامة، وكذلك طلبة المدارس والجامعات، والملتحقين ببرنامج توجيه الموظف الجديد في الخدمة المدنية، والذي ينفذه معهد الادارة العامة .

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