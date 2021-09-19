الناصر: مستمرون بالتدريب لرفع كفاءة الموظف العام

عمان-الغد- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الغاية الاساسية من تدريب موظفي القطاع العام هي الانتقال من المفهوم التقليدي لادارة الموارد البشرية نحو المفاهيم الادارية الحديثة التي من شانها رفع كفاءة الموظف العام واستغلال المؤهلات والخبرات والطاقات خاصة لدى الشباب لارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين، وذلك خلال افتتاحه برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال ادارة الموارد البشرية لموظفي ديوان الخدمة المدنية في معهد الادارة العامة اليوم.

وأضاف الناصر ان المرحلة المستقبلية تتطلب احداث تغيير نوعي في المحتوى التدريبي لمختلف البرامج التدريبية للموظفين بما ينسجم وتطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تنفيذ برامج الاصلاح الاداري واتمتت الاجراءات وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بها ،كون المورد البشري يشكل العنصر الاساسي في عملية الاصلاح والتنمية، وان ديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهاز المركزي والفني المسؤول مباشرة عن تخطيط وادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام مع شركائه معهد الإدارة العامة ووحدة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ، يسعى بجد ومثابرة وضمن خطته الاستراتيجية للاعوام (2020-2022) لاحداث التغيير المطلوب في ادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية ، والانتقال بها في كافة المجالات وتمكين العاملين فيها في كافة المجالات التشريعية والتنظيمية والقانونية والاجرائية وبما ينسجم مع توجهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص ، مشيرا ان هذا النوع من البرامج التدريبية الموجهه يهدف الى الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لكوادر الديوان ، وتمكين الصفين الثاني والثالث من اخذ مكانهم في متابعة جهود من سبقهم في الخدمة لتحقيق رؤية ورسالة الديوان وبرامجه التطويرية المختلفة ، وسيتبعه برامج في المفاهيم الحديثة الادارية .

ومن جهتها تحدثت مدير عام معهد الادارة العامة المهندسة سهام الخوالدة باهمية الدور التشاركي بين المعهد وديوان الخدمة المدنية ، وضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمدربين ممن عملوا في الديوان في مجال الادارة العامة لتنمية وتطوير المورد البشري في القطاع العام .

ويشمل البرنامج التدريبي (15) ساعة تدريبية في مجال ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الواقع والاتجاهات ، وبناء القدرات الشخصية للموظف ، واهداف ومؤشرات تحقيق التميز في ادارة الاداء وتحليل وتوصيف الوظائف ، وتقييم الوظائف وبناء سلم الرواتب والتدريب ، وينفذ البرنامج مجموعة من الخبراء في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية ، وينفذه بشكل اساسي خبراء ومتخصصين ممن عملوا في الديوان سابقا ، وهم الدكتور يحيى الرشدان والدكتور علي الدرابكة وسالم قطيشات ورند حبش وريم حوسة ، والذي اكدوا في كلماتهم ان الديوان بعقده لمثل هذه الدورات يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه لتنمية وتطوير قدرات العاملين فيه من خلال اطلاعهم على كل ما هو جديد ونوعي في مجال الموارد البشرية وفقا لافضل الممارسات الدولية .