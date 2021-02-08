الناصر يشرح نظام ديوان الخدمة المدنية الأردني للألمان

عمان- الغد- بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم مع مسؤول تخطيط مشاريع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ يورس بيركي أوجه التعاون والتنسيق في مجال الحوكمة الرشيدة وتخطيط ادارة الموارد البشرية وجوانب تطويرها، بحضور مدير مشروع الطاقة والحوكمة في الوكالة يوهانوس والخبيرة المحلية سرى الخزاعي، ومدير ادارة القوى البشرية والشؤون القانونية ومديرتطوير الاداء المؤسسي ورئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.

ونوه الناصر في بداية الاجتماع الى الجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة الألمانية GIZ في دعم التنمية في الأردن، مقدما الشكر والتقدير للشعب والحكومة الألمانية.

واستعرض الناصر خلال الجلسة ابرز الانجازات التي حققها ديوان الخدمة المدنية في مجال تخطيط ادارة الموارد البشرية في السنوات الاخيرة، والتي تهدف بالاساس لتحسين جودة الخدمات العامة، وبين الناصر ان نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 يعكس نقلة نوعية نحو المفاهيم الحديثة لادارة الموارد البشرية، وفي مقدمتها التحول نحو مفهوم الكفايات الوظيفية وادخالها في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية التي تعقد لغايات التعيين في الوظائف الحكومية.

وطبقت في مرحلتها الاولى على الوظائف التعليمية والصحية، حيث عمل المختصون على تطوير بنك الاسئلة والانتقال بمخزونه الى والاستعدادات والقدرات الكفايات المعرفية للمتقدمين، مشيرا للدعم الذي قدمته (سيجما) لديوان الخدمة المدنية في مجال اعداد مصفوفات الكفايات الوظيفية والدليل الارشادي منذ عام 2016 .

واضاف الناصر ان ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير الاداء المؤسسي يعملان حاليا على مراجعة واعتماد اسس ومعايير كمية ونوعية قابلة للقياس لربط الاداء الفردي بالاداء المؤسسي، وانه تم تشكيل فريق ميداني متخصص يعقد الاجتماعات و ورش العمل لتعزيز هذا النهج في الاجهزة الحكومية.

وقام حتى الان بزيارة 14 دائرة، وانه يمكن الاستفادة من الخبرات الاوروبية في هذا المجال تحديداً، وكذلك فريق فني اخر متخصص يجري دراسة لتحديد الفوائض والنقص في موظفي الدوائر الحكومية وسيتم على اساس مخرجات هذه الدراسة اعداد خطط ادارة الموارد البشرية لكل دائرة كالاحلال والتعاقب الوظيفي مثلاً، وتابع الناصر ان التحول نحو المسارات المهنية في القطاع العام (مهننة العمل) وربطها في العلاوة الفنية سيكون على اولويات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة وبعد تضمينه باحكام نظام الخدمة المدنية الاخير، والذي يعمل ديوان الخدمة المدنية على استكمالها لجميع الوظائف بالتنسيق مع النقابات المهنية ، مشيرا ان العمل جاري حاليا على اعتماد المسار المهني لوظيفة (اخصائي موارد بشرية ) كونها الاهم في تطوير هذا المجال .

وقدم الناصر لممثلي الوكالة الالمانيةGIZ موجزا عن برنامج اعادة تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة من حملة الشهادات العلمية في تخصصات راكدة / مشبعة في تخصصات اخرى مطلوبة في القطاع العام وسوق العمل بالعموم كالوظائف الادارية والفنية المساندة وذلك بالتشارك مع معهد الادارة العامة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبدعم مقدر من رئيس المجلس سمو الامير مرعد بن رعد.

وبين الناصر خلال مناقشة التحديات التي تواجه تطوير ادارة الموارد البشرية في القطاع العام وسياسات التخفيف من معدل البطالة ان عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، واستمرار النظرة المجتمعية نحو الوظيفة العامة وثقافة الانتظار وقلة الوعي باهمية الاستفادة من الفرص البديلة من خلال مفهوم ريادة الأعمال تعد التحدي الابرز لخطط تنمية الموارد البشرية بشكل عام .