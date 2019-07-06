الناصر يعزف بحب لأيتام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

سوسن مكحل

عمان– احتفل الفنان والمؤلف الموسيقي طارق الناصر ومجموعة “رم” مع جمهوره ليلة أول من أمس على المدرج الروماني بعرض “محبة” في حفل إشهار فعاليات المخيم الصيفي الدولي 46 للفتيات والفتيان الأيتام ضمن برنامج المخيمات الصيفية الذي تقيمه جمعية رعاية اليتيم الخيرية (حوض البقعة).

ورحب الناصر بجمهوره والأيتام الذين حضروا من الأردن ولبنان وسورية وفلسطين من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعزف مقطوعاته الغنائية بفرح استثنائي لأكثر من ساعتين.

وتنقل الناصر بين مقطوعاته الجديدة والقديمة التي عزفها بحب لجمهور ضم أكثر من 370 طفلا من الأيتام؛ منها مقطوعة “عمان الجديدة” ومقطوعته الجديدة لشارة مسلسل “طايع”، ليأخذ جمهوره لمقطع من أغنية نجاة الصغيرة “أرخت عمان جدائلها” والتي حضرها الناصر خصيصا للحفل، ليعيد جمهوره لرائعة “يا روح لا تحزني” التي أعدها في بداية انطلاقته الفنية للمسلسل السوري “نهاية رجل شجاع”.

بين الموسيقى وليل عمّان والمدرجات العتيقة، استكملت مجموعة رم بقيادة الناصر معزوفاتها لتذهب بالحضور للأهازيج التراثية لبلاد الشام وتشعل الفرقة المدرجات بموسيقى وأصوات غنائية شبابية مميزة.

الحفل الذي استمر أكثر من ساعتين ويرصد ريعه لصالح المخيم الصيفي؛ قدم فيه الناصر وفرقته للجمهور معزوفاته ومؤلفاته الموسيقية المميزة وناثرا موسيقاه العذبة على متذوقي الفن والموسيقى والعزف الحي.

ويعرف طارق الناصر بأنه مؤلف وموزع موسيقي برؤية ورائد من رواد حركة التجديد في الموسيقى العربية المعاصرة، تعرف على الموروث الموسيقي العربي والعالمي ليصبح موسيقيا معاصرا يعتبر مدرسته الأولى مجمل التجارب الموسيقية السابقة.

انطلاقته بدأت في كتابته للموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال التلفزيونية التي لاقت إقبالا واهتماما جماهيريا واسعا. ومن أهم أعماله موسيقى فيلم “رحلة ملكية.. الأردن في عيون ملكية”.

وتتنوع أعمال الناصر الموسيقية من تأليف وتوزيع المقطوعات الموسيقية إلى التلحين وإعادة توزيع أغان قديمة وفلكلورية، وأسس مجموعة رم- طارق الناصر في العام 1998 بإدارة رسل الناصر المتخصصة في الفنون الجميلة/الموسيقى. وكانت مجموعة رم هاجسا لرؤية موسيقية جديدة امتلأت بموروث الموسيقى المحلية والعربية وأطلت على تجارب عالمية عديدة.

وتضم مجموعة رم عددا من الموسيقيين الأردنيين الشباب الذين شكلوا توليفة متناغمة توافقت فيها تطلعاتهم مع حالة التحدي التي يضعهم فيها طارق الناصر في مختبره الموسيقي.

وتمتاز أعمال مجموعة رم بتنوع الآلات الموسيقية من شرقية وغربية وعالمية، وبتعدد مصادر المعرفة من تراث عالمي وموروث موسيقي محلي وعربي أصيل.

مدير المخيم فادي عادل، قال في حديث لـ”الغد”: “إن المخيم الصيفي الدولي ينظم من قبل جمعية رعاية اليتيم الخيرية -حوض البقعة سنوياً في كلية تدريب عمان وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية وبمشاركة لجان الفتيان الأيتام في الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وقطاع غزة”.

وأضاف “أن الجمعية أطلقت لهذا العام في الفترة الواقعة بين 1/7 ولغاية 20/7، مجموعة ضخمة من البرامج والأنشطة بهدف صقل الزهرات اليتيمات والمواهب الفتية بمجموعة من المهارت الخاصة تبعا لرغبتها للانطلاق للحياة بمهارات خاصة تمكنها من تحمل عقبات الحياة ويشرف عليها مجموعة من المشرفين المختصين المتطوعين”.

ويشمل المخيم أنشطة مختلفة منها: نادي الفروسية، نادي الكيميائي الصغير، النادي الصحي، النادي الرياضي (طائرة + قدم + سلة)، النادي الرياضي (تنس + شطرنج)، النادي الرياضي (فنون قتالية)، النادي الرياضي (سباحة + زهرات)، نادي حكايات الشهداء، نادي الموسيقى والكورال، نادي إعادة التدوير، نادي الطائرات الورقية والدراجات الهوائية.

إلى ذلك، نادي الحاسوب والانترنت، نادي البراعم، نادي الكشافة، نادي المسرح، التصوير الفوتوغرافي، نادي التراث والفلكلور، نادي الغرافيتي ورسم الجداريات، الروبوت، فن طي الورق الأوريغامي، فن الطهي، نادي الفن التشكيلي، البلايستيشن، نادي صناعة الإينيمشن، نادي فلسطين وطني.