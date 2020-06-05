الناصر يوضح بشأن عودة “القطاع العام” بالكامل للدوام الأسبوع المقبل

عبدالله الربيحات

عمان- أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، اليوم الجمعة، أنه “ليس بالضرورة أن تكون عودة جميع الموظفين في الدوائر الحكومية للعمل مطلع الأسبوع القادم أو يوم الأحد تحديداً”.

وقال الناصر لـ”الغد”، إن “إجراءات المرحلة الثالثة لعودة الموظفين تختلف حسب طبيعة الدائرة بحيث تعتبر مرحلة لاحقة لما وصلت إليه الدوائر حاليا”.

وأضاف أنه “يعود للمرجع المختص في كل دائرة ومؤسسة حكومية تحديد الموظفين الذين سيتم إبلاغهم بالالتحاق بمراكز عملهم خلال تنفيذ المرحلة الثالثة حسب الدليل الارشادي وبما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات العمل وبعد استيفاء كافة شروط ومتطلبات الوقاية والسلامة العامة فيها”.

وأكد “على اهمية التزام الدوائر بما تضمنه الدليل الارشادي لعودة العمل بعد انتهاء الجائحة من ارشادات من حيث العودة التدريجية للموظفين وجاهزية الترتيبات الوقائية والاجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعي بين الموظفين وكذلك المراجعين حفاظا على السلامة العامة”.

وكذلك “توفير جميع مستلزمات التعقيم والوقاية في مراكز تقديم الخدمة و مكاتب الموظفين ، مضيفا ان على الدوائر الانتهاء من هذه الترتيبات الاسبوع القادم استعدادا لعودة الموظفين بالكامل”، وفق الناصر.

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