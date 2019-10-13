آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الناطق باسم الخارجية يرد على معلومات متداولة بشأن الطفل ورد ربابعة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- رد الناطق باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، اليوم الأحد، على تغريدة منشورة على موقع “تويتر” بشأن الطفل المفقود منذ أكثر من 10 أعوام، ورد الربابعة.

وكانت إحدى المغردات أعادت نشر تغريدة تتحدث عن “العثور على صورة ورد الربابعة على صفحة الأطفال المفقودين في مصر، وأن هذه المعلومة أعطيت للأجهزة الأمنية الأردنية”.

فرد القضاة عليها: “شكرا دكتورة. قصة ورد حادثة مؤلمة واذكرها تماما. لكن لم يراجعنا والده بمركز العمليات بالمعلومة الجديدة. على استعداد تام لاجراء كل ما يلزم وتقديم كل المساعدة. ولكن تلزمنا المعلومة من والده. شاكر متابعتك”.

وشغلت قضية ورد الربابعة الرأي العام الأردني لعدم العثور على إجابة حول اختفائه منّذ أكثر من 10
أعوام أثناء تواجده في بلدة جديتا في إربد.

مقالات ذات صلة

ولي العهد يأمر بإيقاف موكبة لإنقاذ مصابين في حادث سير – فيديو

منذ 8 دقائق
وزير التربية والتعليم وليد المعاني

المعاني: “أبناء الأردنيات” غير مشمولين بـ”مكرمة المعلمين”

منذ 13 دقيقة

26 قتيلا مدنيا حصيلة جديدة للهجوم التركي في سورية

منذ 19 دقيقة

الملك: تحقيق النمو يتطلب العمل بإيمان وإيجابية

منذ 32 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock