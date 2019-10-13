الناطق باسم الخارجية يرد على معلومات متداولة بشأن الطفل ورد ربابعة

عمان- الغد- رد الناطق باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، اليوم الأحد، على تغريدة منشورة على موقع “تويتر” بشأن الطفل المفقود منذ أكثر من 10 أعوام، ورد الربابعة.

وكانت إحدى المغردات أعادت نشر تغريدة تتحدث عن “العثور على صورة ورد الربابعة على صفحة الأطفال المفقودين في مصر، وأن هذه المعلومة أعطيت للأجهزة الأمنية الأردنية”.

فرد القضاة عليها: “شكرا دكتورة. قصة ورد حادثة مؤلمة واذكرها تماما. لكن لم يراجعنا والده بمركز العمليات بالمعلومة الجديدة. على استعداد تام لاجراء كل ما يلزم وتقديم كل المساعدة. ولكن تلزمنا المعلومة من والده. شاكر متابعتك”.

وشغلت قضية ورد الربابعة الرأي العام الأردني لعدم العثور على إجابة حول اختفائه منّذ أكثر من 10

أعوام أثناء تواجده في بلدة جديتا في إربد.