الناطور: من المبكر الحكم على انخفاض أسعار العقارات

عمان- الغد- قال رئيس الجمعيه الاردنيه المقدرين العقاريين هشام الناطور ان كافة المؤشرات العقارية التي ظهرت مؤخرا لا يمكن الاعتماد عليها لقراءة السوق العقاري في الوقت الحالي، وانه لم يتبين لغاية اللحظة اتجاه السوق العقاري انخفاضا” او صعودا” حيث ان ازمة الوباء لم تنتهي حتى الان، وحركة العقار لم تبدأ حتى يتم الحكم عليها .

واضاف في بيان صحفي ان العوامل المؤثرة في السوق وفي العرض والطلب لم تتضح بعد حيث ما زال المغتربين لم يصلوا البلاد ، وان موسم الصيف لا يزال في بدايته .

واشار ان العرض في السوق العقاري شهد تباطؤ منذ ثلاث سنوات وتوقف تام منذ ثلاثة اشهر تقريبا، ومع العلم ان الطلب العقاري ثابت، وان السوق امتص الوفر الموجود فيه.

واوضح انه يوجد مؤشرات تحفيزية للسوق بالمرحلة القادمة حيث تقوم الحكومة حاليا” بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية منا سيساهم بزيادة الطلب على العقار.

وختم “لهذا كله نجد من الصعب الحكم على السوق بل من المستحيل وخصوصا تحديد نسب انخفاض او صعود في السوق، وذلك تطلب جمعية المقدرين العقاريين من العاملين في القطاع العقاري التريث وعدم الحكم على السوق العقاري قبل وضوح المؤشرات العقارية بشكل افضل، وهو تقريبا لنهاية هذا العام” .