آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

الناطور يشارك في سباق القدرة والتحمل في قطر

منذ 26 دقيقة
الناطور "وسط" يتسلم الجائزة في مقر الإتحاد- (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان  – الغد – حل الفارس محمد الناطور في المركز الثاني عشر، في سباق “سيف أمير دولة قطر” للقدرة والتحمل للخيول، والذي بلغ مسافته 130 كم، وهو السباق الذي أداره طاقم تحكيم عماني برئاسة الحكم الدولي سعيد البلوشي.
وإشتمل السباق الذي نظمه الاتحاد القطري للفروسية، والذي أقيم بقرية القدرة والتحمل بمنطقة مسيعيد، أربع مراحل لمسافات (40 كم، 35 كم، 30 كم، 25 كم)، بمشاركة 42 راسا من الخيل.
وفي سياق آخر، حصل الفرس “حلاوة سيرزا” مُلك بركات الناطور، على جائزة المنظمة العالمية للخيول العريبة الأصيلة “واهو” للعام قبل الماضي 2018، حيث قام الإتحاد الملكي الأردني للفروسية بتسليم الجائزة لبركات الناطور، في مقر الاتحاد، وقدمت له الجائزة مدير الإداري في الإتحاد رزان سمامعة.

مقالات ذات صلة

تقارير.. غوارديولا سيبقى في مانشستر سيتي رغم الايقاف الاوروبي

منذ ساعة واحدة

مدرب بروسيا دورتموند: الدفاع مُفتاح مواجهة سان جيرمان

منذ ساعتين

العين يسعى للتعويض والدحيل للتأكيد بدوري أبطال آسيا

منذ ساعتين

ليفربول يعود إلى مسرح تتويجه “واندا” بثوب البطل لمواجهة اتلتيكو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock