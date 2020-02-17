الناطور يشارك في سباق القدرة والتحمل في قطر

عمان – الغد – حل الفارس محمد الناطور في المركز الثاني عشر، في سباق “سيف أمير دولة قطر” للقدرة والتحمل للخيول، والذي بلغ مسافته 130 كم، وهو السباق الذي أداره طاقم تحكيم عماني برئاسة الحكم الدولي سعيد البلوشي.

وإشتمل السباق الذي نظمه الاتحاد القطري للفروسية، والذي أقيم بقرية القدرة والتحمل بمنطقة مسيعيد، أربع مراحل لمسافات (40 كم، 35 كم، 30 كم، 25 كم)، بمشاركة 42 راسا من الخيل.

وفي سياق آخر، حصل الفرس “حلاوة سيرزا” مُلك بركات الناطور، على جائزة المنظمة العالمية للخيول العريبة الأصيلة “واهو” للعام قبل الماضي 2018، حيث قام الإتحاد الملكي الأردني للفروسية بتسليم الجائزة لبركات الناطور، في مقر الاتحاد، وقدمت له الجائزة مدير الإداري في الإتحاد رزان سمامعة.