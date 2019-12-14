“الناقل الوطني للمياه” يفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي في 2019

عمان- الغد- قال المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري ان مشروع الناقل الوطني للمياه حاز على جائزة أفضل مشروع استراتيجي للعام 2019 خلال اعمال منتدى قيادة البنى التحتية الذي عقد في ملقا – اسبانيا بمشاركة اكثر من 400 رئيس تنفيذي لشركات عالمية بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتطوير ووزارة البنى التحتية وادارة المياه الهولندية.

وكشف السعود النقاب عن انه يجري حاليا استكمال كافة الاجراءات ومراجعة كافة الشروط المرجعية لمشروع العقبة –عمان لتحلية ونقل المياه ( مشروع الناقل الوطني ) واستكمال الامور المتعلقة بالدراسات التقنية والبيئية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية للسير باجراء العطاءات قبل نهاية 2019 متوقعا حيث يتوقع البدء بالتنفيذ الفعلي خلال الربع الاول من العام 2021.

واضاف ان هذا المشروع الاستراتيجي يلقى اهتماما عالميا كبيرا خاصة وانه لم يتبق للاردن بدائل للتزود بمصادر مائية امنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية الا عبر تحلية مياه البحر الاحمر ونقلها الى المحافظات المختلفة لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.

وبين ان المشروع حاز على افضل مشروع استراتيجي بعد تنافسه مع اكثر من 100 مشروع عالمي قدمت خلال اعمال المنتدى الذي يعد ملتقى لقيادات البنى التحتية في مناطق جنوب وشرق المتوسط ( اوراسيا ) SEMED وعقد في ملقا حيث انه اصبح محط اهتمام الشركات العالمية المشاركة في هذا المنتدى المعنية بتطوير وتنفيذ اعمال البنى التحتية .

واستعرض المهندس ابو السعود أعمال المشروع الذي اعلن عنه في مؤتمر لندن شباط 2019 لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص (BOT) من خلال بناء منظومة ناقل وطني بقدرة (130) مليون م3 المرحلة الاولى وقابل للتوسعة لتصل الى (250) مليون م3 .

من ناحيته اكد مدير مشروع الناقل الوطني الاردني المهندس عيسى الور الذي شارك باعمال المنتدى ان حصول المشروع على هذه الجائزة الدولية الهامة دفع العديد من الشركات العالمية لطلب تفاصيل هذا المشروع خلال اعمال المنتدى حيث ان المنتدى يعد فرصة عملية لتسريع تطوير عمليات البنى التحتية التي تعود بالفائدة عل المجتمعات وخاصة في الدول التي تواجه تحديات في الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة وغيرها.

وبين ان المشروع تنافس مع اكثر من 100 مشروع قدمت خلال اعمال المؤتمر في 10 قطاعات هامة مبينا ان هذا الانجاز يعد دفعة قوية لهذا المشروع الحيوي حيث اكد المشاركون ان الغرض من هذا المشروع هو توفير امدادات المياه العذبة الآمنة والموثوق بها لمناطق العاصمة عمان والمحافظات الاخرى على طول مسار الخط الناقل حيث سيشمل المشروع خطوط أنابيب ومحطات ضخ معززة وخزانات تنظيمية وخطوط أنابيب.