النبر وخير والشاذلي يودعن ملاعب كرة القدم

عمان – الغد – ودعت اللاعبات الدوليات ستيفاني النبر، ياسمين خير، وشروق الشاذلي، المستطيل الاخضر، من خلال مهرجان الاعتزال الذي اقامه اتحاد الكرة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وحضر مهرجان الاعتزال اعضاء الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، مروان جمعة، سليم خير، محمد المحارمة، والأمين العام سمر نصار، الذين قاموا بتسليم الهدايا التذكارية للاعبات.

وتخلل المهرجان، المباراة الودية الاحتفالية بين منتخب السيدات، وفريق نجوم سيدات العرب، والتي اقامها اتحاد الكرة، تقديراً لمشوار العطاء الطويل للنجمات النشميات المعتزلات، والذي استمر لاكثر من 14 عاماً في ملاعب كرة القدم، حيث يعتبرن العمود الفقري لمنتخب السيدات الذي مثل الاردن على افضل وجه خلال مشاركاته في مسابقات القارة الآسيوية كافة، قبل اعتزالهن بالعام 2019 بعد مسيرة حافلة بالانجازات.

وارتدت اللاعبات المعتزلات النبر، خير، الشاذلي خلال المباراة، قميص المنتخب للمرة الاخيرة، وشاركن زميلاتهن ورفيقات دربهن: آية المجالي، عبير النهار، ميساء حبارة، مي سويلم، انشراح حياصات، شرين الشلبي، هبة فخر الدين، لونا المصري، رزان الزاغة، روزبهان فريج، رندا ابو حسين، الدقائق الأخيرة لهن على المستطيل الأخضر في المباراة التى انتهت لصالح نجوم العرب 4-3، وشهدت ترك النبر لبصمتها الاخيرة في الملاعب، بتسجيلها الهدف الثالث للمنتخب .

على الطرف الآخر ضم فريق نجوم سيدات العرب العديد من اللاعبات العربيات والاردنيات أمثال: ملك شنك، فرح بدارنة، اسيل بربراوي، لارا بهلوان، نانسي تشايليان “لبنان”، علياء المضحكي، منار يعقوب “البحرين”، ايمان طرودي “تونس”، نعيمة بن زيان، فطيمة سكوان من الجزائر .

وبين شوطي المباراة، قامت النبر بتسليم قميصها رقم ٨ لشقيقتها اللاعبة نتاشا النبر، فيما سلمت خير قميصها للاعبة روزبهان فريج، وقميص شروق لزميلتها رند ابو حسين.

يذكر ان النبر بدأت مشوارها مع منتخب السيدات بالعام 2005، وهي تعتبر عميدة اللاعبات الاردنيات حتى الان، بخوضها 128 مباراة، سجلت خلالهم 79 هدفاً، وهذا ما ينطبق على خير الذي بدأت مع المشوار بـ 2005، لعبت خلالهم 97 مباراة وسجلت 5 اهداف، وكذلك الشاذلي التي بدأت مع المنتخب بنفس العام، ولعبت 109 مباراة، سجلت خلالهم هدفا وحيداً.