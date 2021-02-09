النبر يشتكي السلط ويطالب بـ15407 دنانير

عمان – الغد – قدم لاعب فريق السلط لكرة القدم المنتهي عقده مع الفريق يوسف النبر، شكوى رسمية ضد النادي، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة التي تصل إلى 15407 دنانير، وفق ما جاء في الشكوى.

ووفق المعلومات فإن النبر بدا غاضبا، نتيجة تجاهل الرد على اتصالاته، الأمر الذي دفعه باتجاه تقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، أملا في الحصول على مستحقاته قريبا.

النبر الذي يواصل تدريباته الفردية، لم يحسم وجهته المقبلة، رغم اقترابه من العودة إلى فريقه السابق شباب الأردن، في حال لم يحترف في الخارج. – (أخبار النجوم)