النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية تعطي نتانياهو مقعداً إضافياً

القدس المحتلة – نشرت الهيئة المركزية للانتخابات في إسرائيل الأربعاء النتائج النهائية لانتخابات 17 أيلول/سبتمبر، والتي تعطي حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الليكود مقعداً إضافياً، لكن ذلك لا يمنح أفقاً جديداً لحلّ المأزق السياسي في إسرائيل.

وبحسب النتائج النهائية، حصل حزب الليكود اليميني على 32 مقعداً في الكنيست بعد أن كانت النتائج الاولية تشير إلى حصوله على 31 مقعدا، مقابل 33 مقعداً لتحالف “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس.

ورغم تمكن نتانياهو من الحصول على تأييد 55 نائباً لتشكيل ائتلاف، وحيازة غانتس على تأييد 54 نائباً، لكن ذلك لا يمكن أيا منهما تشكيل حكومة لأن الغالبية التامة تتألف من 61 نائباً.

ويحاول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي لديه اسبوعاً واحداً لتسمية شخص لتشكيل ائتلاف حكومي، إقناع نتانياهو وغانتس بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة.

ومن المقرر أن يستقبلهما مساء الأربعاء بعدما استدعاهما الاثنين أيضاً لاجتماع.

وبحسب النتائج النهائية، خسر حزب “يهدوت هتوراه” (يهودية التوراة الموحدة) الديني المتشدد للأشكيناز نائباً ليكون عدد ممثليه في الكنيست سبعة.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 13 نائباً لتكون بذلك ثالث قوة سياسية في إسرائيل.

ويلاحق نتانياهو مطلع تشرين الأول/أكتوبر قضائياً بتهم فساد. وتربع نتانياهو لأطول فترة على سدة الحكم في اسرائيل هي 13 عاماً، السنوات العشر الأخيرة منها بشكل متواصل.

وإذا وجهت إليه التهم لن يكون نتانياهو كرئيس للوزراء مضطراً على الاستقالة إلا في حال إدانته. -(أ ف ب)