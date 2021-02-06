النتائج النهائية للمنح والقروض الداخلية في الجامعات- رابط

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 6 / 2 / 2021 القوائم النهائية لأسماء المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021

وقد بلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات (63241) طالب وطالبة، تم ترشيح (50517) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (80%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، وقد توزع المرشحون للاستفادة ما بين (46936) طالباً وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و(3581) طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم،

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (16615) طالباً وطالبة، في حين كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب مما انعكس على نقاطه المحتسبة (5458) طالب وطالبة، ويمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج النهائية من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo

واعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من القروض، أو المنح الكاملة بجميع أنواعها استكمال الكفالات العدلية، وسندات التعهد المطلوبة منهم وطباعتها من صفحة النتائج النهائية/ الوثائق المطلوبة وتوقيعها من المستشار الثقافي في جامعته، ثم الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل وهو : http://services.moj.gov.jo/signin وتسجيل طلب كفالة وعدم التوجه إلى كاتب العدل الا بعد استلام رسالة بقبول الطلب ومن ثم تسليم الكفالة والاتفاقيات إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

أما الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها فعليهم طباعة سندات التعهد وتوقيعها وإعادة تحميلها إلكترونياً من خلال برمجية إعلان النتائج دون الحاجة إلى مراجعة مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

علماً بأن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد وجميع الوثائق المطلوبة من الطالب (قرض أو منحة كاملة) سيكون مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 14 / 3 / 2021 ، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقة في الترشيح.

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية الترشيح للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020/2021، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 7 / 2 / 2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها وسيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، وعليه فإنه لا يوجد أي ضرورة لمراجعة الوزارة.

وتدعو الوزارة جميع الطلبة وذويهم إلى ضرورة الالتزام بذلك حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

ويمكن الدخول إلى هذه المنصة من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Enquiry