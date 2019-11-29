“النجار” أول أردني يشارك في تجارب أكاديمية “ميلز” للسائقين الواعدين – فيديو

عمان – الغد – يشارك البطل أمير هشام النجار البالغ من العمر 15 عاما في تجارب أكاديمية ريتشارد ميلز للسائقين الواعدين، و التي ستقام على حلبة بوغاتي – لومان الفرنسية بتاريخ 13 – 14 كانون لأول (ديسمبر) المقبل.

و تعتبر هذه التجارب من أقوى الفرص ان لم تكن أفضلها للسائقين الواعدين لأثبات نفسهم على المضمار العالمي لسيارات المقعد الواحد، حيث تقام التجارب على سيارات الفورمولا 4 و التي تعتبر الخطوة الاولى للفورمولا 1.

و يتم اختيار فقط 14 سائقا واعدا من العالم، حيث انه بأختيار البطل النجار بمثابة انجاز جديد لرياضة السيارات الاردنية، حيث سيكون أول أاردني تتم دعوته للتنافس في تجارب هذه الاكاديمية.



يذكر ان البطل أمير هشام النجار قد احرز بطولة الاردن لسباقات الكارت ثماني مرات في فئاتها المختلفة، و يعتبر من افضل المتسابقين الاردنيين على الساحة.