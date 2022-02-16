النجار: إصدار وثائق “الناقل الوطني” للائتلافات المؤهلة منتصف الشهر المقبل

قال المهندس محمد النجار وزير المياه والري ان الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية تحرز تقدما كبيرا في برنامج تنفيذ مشروع الناقل الوطني ( العقبة – عمان ) ضمن برنامج اولويات العمل الاقتصادية الحكومية 2021-2023 بالشراكة مع القطاع الخاص موضحا ان الاجتماع التنسيقي مع المؤسسات التمويلية وصناديق التمويل الدولية متعددة الاطراف مؤكدا ان برنامج تنفيذ المشروع يحرز تقدما كبيرا جدا فيما يتعلق بأستكمال الاجراءات الفنية وتجهيز طرح العطاء حيث من المتوقع اصدار كافة الوثائق بوضعها النهائي للائتلافات المؤهلة منتصف الشهر القادم .

واضاف الوزير ان الائتلافات ستقدم عروضها في شهر آب/2022 ليتم اختيار الائتلاف المفضل قبل نهاية العام الحالي وتبدأ عملية التفاوض والغلق المالي مباشرة ، مؤكدا ان الاجتماع التنسيقي كان مثمرا وبناءً حيث شارك فيه 11 مؤسسة تمويلية دولية من مختلف دول العالم وأبدو كل الاستعداد لتوفير كافة اشكال الدعم وبطرق مختلفة لتمكين الاردن من تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي سيؤمن (300) مليون م3/سنويا لجميع محافظات المملكة والتحول الى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا .

واشار المهندس النجار ان جهات عربية ويابانية وكورية والمانية وفرنسية وامريكية ودول اخرى شاركت في هذا الاجتماع من خلال مؤسسات مالية مانحة مثل ( بنك الاستثمار الاسلامي، بنك الاستثمار الاوروبي ،بنك الاعمار الالماني ،مؤسسة التمويل للتنمية الامريكية ، البنك الاوروبي للتنمية والاعمار، وكالة التنمية الفرنسية ، مؤسسة التمويل الدولية ، البنك الالماني للتعاون الدولي ) اضافة الى مؤسسات أخرى.