النجار : الوزاره تولي تحديات نقص المياه بالكرك أهمية كبيرة

هشال العضايلة

الكرك- أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن وزارة المياه تولي محافظة الكرك جل اهتمامها من اجل معالجة التحديات خلال فصل الصيف.

وقال النجار خلال لقائه رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي وأعضاء لجنة المياه والزراعة في المجلس اليوم بحضور أمين عام سلطة المياه بشار البطانية تم إعداد خطة عمل على مدى قصير ومتوسط وطويل لخدمة المواطنين وبالأخص لمحافظة الكرك حيث تم إرسال فرق ميدانية وحفارات للكرك وتم حفر عدد من الآبار.

وأضاف يوجد تحدي كبير فيما يتعلق بالتعدي على مصادر المياه وبالأخص في محافظة الكرك وهذا يؤدي إلى عجز في الكرك.

ونوه وزير المياه لوجود فاقد المياه من فاقد الشبكات

وتحدث النجار عن التحدي الإداري معتبرا ان الهيكلة جزء بسيط من عملية تحسين الإدارة في قطاع المياه وان تحسين الإدارة يسهم في الحفاظ على الموارد المياه الشحيحة

من جانبه اكد أمين عام سلطة المياه بشار البطانية اكد بان الوزارة تعمل جاهده لمعالجة مشكلة المياه في الكرك من خلال الفرق المنتشرة وعمل دراسة كاملة لشمال الكرك / القصر حيث تم حفر عدد من الآبار لمواجهة الطلب على المياه.

من جهته اكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي والأعضاء أن مجلس محافظة الكرك يعتبر شريك رئيسي لبعض المؤسسات الرسمية و القطاعات الخدماتية مثل قطاع المياه لخدمة المواطنين

وقالوا ان الكرك تعاني من نقص حاد في المياه وبالأخص في فصل الصيف وهذا يؤدي إلى أزمة مياه

وتطرقوا إلى سد الموجب الذي يزود شركة البوتاس بالمياه على حساب أبناء الكرك وبالأخص مناطق الشمال التي تعاني من نقص حاد في المياه

وشددوا على ضرورة وجود خطة سريعة وطارئه لمحافظة الكرك لمعالجة نقص المياه.

وطالبوا ضرورة تزويد الكرك من مياه الديسة وإيصال المياه للتجمعات السكانية خارج التنظيم وإيصال المياه لمنطقة النعام والسمار في الأغوار الجنوبية وحفر آبار جديدة وإنشاء شبكات صرف صحي وتوزيع المرحلة الثانية في الأغوار الجنوبية وتغير الشبكات القديمة في عدد من مناطق محافظة الكرك