النجار: بالعطاء نستطيع بناء الأردن الذي نحلم به

عمان-الغد- بدأت العين هيفاء نجار، وهي مديرة مدرستي الأهلية والمطران جلستها ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز بشكل مختلف، معززة المعاني الوطنية، من خلال مشاركة الطلبة بأغنية أردن أرض العزم، مع مدرس الموسيقى في المدرسة أيمن عماري.

وقدمت النجار، خلال الجلسة التي تم تنفيذها عبر الانترنت بسبب ظروف جائحة كورونا، من خلال العرض التوضيحي “البرزنتيشن” الذي يبين أهمية الأردن، وهو يقع في قلب العالم، ويلعب دورا محوريا في الحفاظ على المنطقة من خلال حكمته وسياسته الرشيدة.

وبينت النجار، أن الأردن بلد حكيم ويمنح الفرصة المناسبة، وأكدت أنها ابنة الزرقاء والجيش، واشتملت المحاضرة على الكثير من الأغاني الوطنية التي تبث روح الأمل للأردن وللوطن العربي.

وتؤكد النجار، أن الأردن تأسس على مبادىء الوسطية، والإيمان بالإنسان، وعلى الرغم وجود الآلام والأوجاع في الدول المجاورة، إلا أن الأردن يبقى بلد خير بأهله وقيادته، ويعطي الثقة لأبناء شعبه بأن المستقبل موجود، والشباب وقوده، وحتى الفشل والخطأ يحصل ولكن يتوجب الإيمان بالعمل المستمر، والتعلم من الخطأ والوقوف في وجه الأزمات مرة أخرى، ويتوجب علينا التعاون والتكاتف والعمل المشترك.

وتشير النجار إلى أن الحياة فيها الكثير من الصعوبات والتحديات، لكن هو المهم البحث عن الحل ، والإصرار على النجاح وتحقيق الهدف.

وتبين النجار، أن العالم أجمع يعاني اليوم جائحة كورونا، مشيرة الى أن الخروج من هذه الأزمة يكون بمواجهة المشاكل، بالنقد البناء فمن ينصت ويتعلم، ينجح في نهاية المطاف.

وترى النجار أننا قادرون على كل شيء، ونحن قادرون على توزيع الجهود، وزيادة ثقافتنا، والاتجاه إلى العمل والإنتاج والريادة والإبداع وتنشيط قطاع الزراعة، وبناء الأردن الذي نحلم به.

وتذكر النجار أن السلبي يأتي بالسلبي، والخير يجلب الخير، ومن هنا تأتي فكرة العطاء، “فعندما تعطي، أنت تأخذ”.

وتؤكد أنها تحلم برؤية مدارس الأردن مراكز بحث ومختبرات علمية، ومسارح، نبني فيها جيلا واعدا، من خلال المعرفة والعقلية الناقدة والإيجابية بالرغم من المعوقات، ويجب أن توسع المدارس المدارك، وتجعل الطلبة على استعداد لمواجهة العالم المتغير والمساهمة في تغييره للأفضل.

يُذكر أن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسّسة إنجاز التي أطلقتها المؤسّسة العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفّذها إنجاز للسنة الثالثة عشر على التّوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردنLEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلاميّة مع صحيفة الغد وراديو هلا.