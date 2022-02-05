النجار تلتقي مخرج فيلم “ذيب” ناجي أبو نوار

التقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في المركز الثقافي الملكي صباح اليوم، المخرج الأردني ناجي معن أبو نوار، مخرج الفيلم الأردني (ذيب)، الذي وصل إلى ترشيحات الاوسكار لعام 2016.

وعبرت النجار خلال اللقاء عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها أبو نوار، والجهود التي يبذلها للتعريف بالأردن وتراثه المتفرد من خلال أفلامه، وأهمها فيلم ذيب الذي قدم حياة البداوة وجمال وادي رم والصحراء الأردنية، بفريق من الممثلين غير المحترفين، مشكلا تحد غير مسبوق أوصله للعالمية.

وأضافت أننا نفخر بوجود شباب أردني ريادي مبدع، قادر على تحدي الصعاب، ويشكل أنموذجا يحتذى به بين أوساط الشباب عامة، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة لكل المشاريع والأفكار والمنتجات الإبداعية، تحقيقا للرؤى الملكية السامية بتشجيع وتنمية وتطوير الفعل الثقافي بكل أشكاله.

بدوره قدم أبو نوار ملخصا عن فيلمه الجديد الذي ما زال طور الإنتاج، واستعرض مشروعه الخاص لتدريب أسس ومهارات صناعة الفيلم كنوع من أنواع الصناعات الإبداعية، لشباب ليست لديهم أي مهارات سابقة في هذا المجال، وتمكينهم ليصبحوا من صناع الفيلم بأنواعه.

يذكر أن ناجي أبو نوار هو مخرج أردني، بدأ مسيرته الفنية عام 2005، حيث كان في الدفعة الأولى من خريجي ورشة عمل راوي لمؤلفي السيناريو في الأردن، التي تنظمها الهيئة الملكية للأفلام، بالاشتراك مع معهد ساندانس للأفلام، وفي عام 2009 كتب وأخرج فيلمه القصير الأول بعنوان (موت ملاكم)، قبل أن يقوم بإخراج وتأليف فيلم (ذيب) عام 2014.

كما التقت النجار، في ذات اليوم الفنانة جولييت عواد والشاعرة جمانة الطراونة، وعبرت عن اعتزازها بلقاء طاقات أردنية سجلت حضورها في المشهد الثقافي الأردني و العربي ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للتواصل الدائم مع المثقفين والفنانين الأردنيين، تثمينا لجهودهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم الجديدة والجادة والمبتكرة التي تثري المخزون الثقافي.