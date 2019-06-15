النجار والحموي والدسوقي يحسمون ألقاب “الكارتينغ”

عمان-الغد– اشتدت المنافسة بين السائقين، لنيل ألقاب سباق الكارتينغ (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ)، الذي أقيم يوم أمس السبت في حلبة جوردن سبيد سنتر- طريق المطار.

وأشرفت على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا)، والأعضاء أحمد زلاطيمو وزيد وليد أبو زيد، ويدير السباق طارق سختيان.

وفاز المتسابقون أمير هشام النجار (فئة السينيور)، وسند الحموي (فئة الميني)، وعبد الله الدسوقي (فئة الجونيور) بألقاب فئاتهم. وشهد السباق، متابعة عدد من عشاق سباقات الكارتينغ وأهالي المتسابقين، وتعد سباقات الكارتينغ المدرسة الحقيقية لأبطال رياضة السيارات.

منافسات قوية لنيل ألقاب الفئات

تكون السباق لفئات (الميني – ماكس) من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريفاينل للسباق 1) وضمت 12 لفة ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة.

وتكون السباق لفئة الجونيور والسينيور– ماكس من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريفاينل للسباق 1) ضمت 15 لفة ومن ثم جولة (فاينل) وضمت 20 لفو.

وبلغت المنافسة ذروتها في السباق وسط أداء تشويقي للمتسابقين لتعزيز مراكزهم في السباق، وكانت المنافسة الأقوى في فئات السباق (الميني والجونيور والسينيور- ماكس)، من خلال عروض مميزة كان أبطالها السائقون من خلال أدائهم وسياراتهم المجهزة بشكل قوي على حلبة السباق، وكانت المنافسة على أشدها في فئة السينيور بين المتسابقين أمير النجار ومناف حجاوي وهشام النجار وأحرز المركز الأول أمير النجار في هذه الفئة، ودارت منافسة قوية بين المتسابقين في فئة الميني-ماكس، بين سند الحمودي وفيصل ناشخو وأركان مكالدة، وأحرز المركز الأول سند الحموي واحرز المركز الأول في فئة الجونيور عبدالله الدسوقي.

الفائزون في السباق

فئة السينيور- ماكس، الأول: أمير هشام النجار، الثاني: مناف حجاوي، الثالث: هشام أمير النجار.

فئة الميني- ماكس: الأول: سند الحموي، الثاني: فيصل ناشخو، الثالث: أركان مكالدة.

فئة الجونيور، الأول: عبدالله الدسوقي، الثاني: زيد الحاج حامد.