النجار يؤكد ضرورة تبني مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

عمان- الغد- اكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار ضرورة بذل مزيدا من الاعمال وتكثيف الجهود والإجراءات لتخفيض الفاقد المائي وضرورة تبني مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه خاصة وان الأردن يعتبر من افقر دول العالم مائيا ويعيش ظروفا استثنائية هذا الصيف.

جاء ذلك خلال رعايتة وافتتاحه لورشة العمل التي أقيمت الاثنين الماضي في فندق روتانا عمان بعنوان (فاقد المياه وايجاد الحلول المناسبة وتوحيد مفاهيم احتساب الفاقد في مرافق المياه) والتي تم تنظيمها من قبل وحدة مراقبة اداء الشركات (UPMU) بالتنسيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا م. محمد العوران و م. خالد العبيدين مدير عام شركة مياه العقبة وعدد من المختصين والخبراء في ادارات فاقد المياه وخدمات الزبائن في الشركات ومركز ادارة سلطة المياه.

وأشار المهندس النجار الى دور المواطن الأردني والشركاء وكافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في العمل الممنهج والمدروس لبذل المزيد من الاعمال والاجراءات لتخفيض الفاقد المائي وتوحيد مفاهيم احتسابه في مرافق المياه وفق الأسس العلمية.

من جانبه اشار الدكتور احمد العزام مدير وحدة مراقبة اداء الشركات الى ضرورة توحيد الجهود للخروج بتوصيات ونتائج مفيدة من اجل تخفيض فاقد المياه والتي ستؤدي الى تعزيز كميات المياه الموزعة للمواطنين وانعكاسها على تحسن الاداء وتقديم الخدمات المُثلى.

فيما نوه السيد نايف حماد ممثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي الى ان هذه الورشة وما سيتبعها من ورش لاحقة تأتي على ضوء التوصيات والنتائج الواردة في تقرير تقييم اداء الشركات للعام 2019 وان الوكالة الالمانية لن تتوانى في استمرارية دعم قطاع المياه وتأهيل الكوادر العاملة فيه.

وتضمنت الورشة تقديم عدة اوراق عمل ونقاشات بين المشاركين ومنظمي الحوار المهندسين وليد السكر والمهندس زياد الشواقفة تبادل من خلالها المشاركين المعرفة والخبرات في مجالات تخفيض فاقد المياه (NRW).

ويذكر ان وحدة مراقبة اداء الشركات (UPMU) وانطلاقا من متابعة وتقييم أداء شركات المياه وتحفيزها على بذل مزيدا من الجهود لتطوير اداءها وتنفيذا للتوصية رقم (9) الواردة في تقييم الأداء لعام 2019 وستقوم وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بعقد العديد من ورش العمل لمناقشة وتوحيد المفاهيم وتبادل التجارب ونقل المعرفة واتباع وتحديد الطرق المثلى لتخفيض الفاقد الفني والإداري من المياه (NRW).