النجار يتفقد الواقع المائي في محافظة الكرك

هشال العضايلة

الكرك- تفقد وزير المياه والري المهندس محمد النجار اليوم السبت يرافقه امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة عدد من المرافق المائية والابار ومحطات الضخ في محافظة الكرك والتقى بعدد من وجهاء واعيان ونواب محافظة الكرك بحضور محافظ الكرك هاني الشورة للوقوف على سير تنفيذ اجراءات سلطة المياه لتحسبن الواقع المائي والتزويد المائي وضمان انعكاس ذلك على وصول المياه لجميع المناطق بعدالة .

والتقى الوزير خلال الجولة بعدد من وجهاء واعيان ونواب محافظة الكرك واستعرض معهم التحديات والاجراءات التي تقوم بها الوزارة واستمع لاقتراحاتهم وشكاويهم ، لمواجهة شح مصادر المياه، مطالبين بأن يكون هناك حلول سريعة لحل هذه المشكلة خلال الصيف الحالي.

كما اطلع الوزير في محطة مياه اللجون ومحطة مياه الغوير ومرافقيه على الجهود المبذولة الهادفة الى تحسين الواقع المائي وتامين احتياجات فصل الصيف الحالي مؤكدا حرص الوزارة / سلطة المياه على دعم كافة الاحتياجات التي تصب في تحسين الواقع المائي

مؤكدا عزم الوزارة على تنفيذ عدد من مشاريع المياه في مناطق مختلفة من محافظة الكرك لخدمة المواطنين فيها بما يضمن تحسين انظمة المياه والتزويد لجميع المواطنين .

ودعا المهندس النجار الى الاسراع باعادة تاهيل بعض الابار المزودة للمياه في محافظة الكرك وتجهيزها خلال اقصر وقت والاستعجال بتوفير كافة المستلزمات لها لتامين كميات مياه اضافية بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستمع الوزير خلال جولة ميدانية على عدد من المواقع الى ابرز التحديات مؤكدا على جميع الكوادر الفنية والمشغلبن بالتحلي دوما بالمسؤولية والجاهزية العالية والسعي الجاد والاستماع لملاحظات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات لهم.

وشدد وزير المياه والري على متابعة ادوار المناطق واتخاذ الاجراءات اللازمة حال ضبط اي استخدامات غير مشروعة وتنفيذ جولات تفتيشية في مناطق الدور والتاكد من عدم وجود اي حالات لهدر المياه لضمان انتظام وصول المياه للمواطنين بعدالة.