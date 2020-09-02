النجار يعتذر عن لعب الموسم.. يارا تتمسك بكرة السلة و”الطب”

خالد العميري

عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

مسؤولية مضاعفة بروح “الأمومة” لروبي حبش

كشفت لاعبة المنتخب الوطني ونادي شباب الفحيص، روبي حبش، عن اهتمامها بلعب كرة القدم و”السوشيال ميديا” وعروض الأزياء، بعيدا عن ملاعب كرة السلة.

وفي معرض ردها على استفسارات (الغد)، قالت: “لدي الكثير من الاهتمامات بعيدا عن كوني لاعبية كرة سلة، فأنا أم لطفل وأهتم بواجباتي المنزلية وأحب الخروج مع الأصدقاء”.

وتابعت: “كوني أم، فقد واجهت العديد من الصعوبات، أولها الجلوس لمدة 10 أشهر عن اللعب بسبب الرضاعة الطبيعية، وكنت أصطحب طفلي في بعض التدريبات، لأنه من الصعب أن أتركه لأكثر من ساعتين، كونه لم يكن يتقبل سوى الرضاعة الطبيعية”.

واستطردت: “كانت الأمور مرهقة لي على المستوى الجسدي، حيث ان طاقتي كانت تذهب لطفلي، وعندما كنت أسافر أصطحبه معي، وبعد انتهاء المباريات تذهب اللاعبات للراحة الخلود للنوم، وأنا كانت مسؤوليتي مضاعفة، بين إطعام طفلي وإخلاده للنوم، لكنه بدأ يكبر، وإن شاء الله ستسير الأمور نحو الأفضل”.

واستذكرت روبي حادثة طريفة أثناء وجودها مع المنتخب الوطني للسيدات، بقولها: “اضطررت في إحدى المباريات مع المنتخب لاطعام طفلي بين شوطي المباراة، وفي مباراة أخرى ذهبت لتهدئة طفلي وإيقافه عن البكاء، الحمد لله كان الجميع متفهما لوضعي كأم من إداريين ولاعبين ومدربين”.

وحول مستقبلها، تقول: “أنا مستمرة مع الفحيص، وموجودة الآن في مدينة رام الله منذ فترة بعد إغلاق الحدود، لكنني أحافظ على لياقتي وأتدرب باستمرار، وهدفنا هو المحافظة على الميدالية الذهبية بالدوري المحلي واللقب العربي، وهذا يتطلب مسؤولية كبيرة وجهدا مضاعفا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور”.

وتمنت حبش على اتحاد كرة السلة بعمل قائمة النخبة وتوزيع اللاعبات على الأندية، مع إجبار الأندية التي تشارك على مستوى الرجال بفتح الباب أمام تشكيل فريق للسيدات، حتى تصبح المنافسة أقوى بما يعود بالفائدة على المنتخب الوطني.

وأتمت حديثها بالقول: “اليوم نعيش أمرا واقعيا، لكن من الممكن إقامة دوري تنشيطي لمنح اللاعبات فرصة اللعب بشكل أكبر، كما أن تفريخ المواهب وزيادة القاعدة النسوية تتم من خلال كشافي المدارس في مختلف المحافظات، وتصدير المواهب للأندية”.

النجار يقرر عدم لعب الموسم لـ “أسباب عائلية”

قرر لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، فضل النجار، عدم لعب الموسم السلوي الجديد 2020، بسبب “ظروف عائلية” أعقبت وفاة والده.

وفي معرض رده على استفسارات (الغد)، قال النجار: “لقد تلقيت عدة عروض لتمثيل بعض الفرق ببطولة الدوري الممتاز، لكنني قررت أخذ قسط من الراحة لأسباب عائلية”.

وتابع: “عندما قررت لعب الموسم الماضي مع الأهلي، كانت لياقتي ممتازة وعملت على تخفيف وزني وتدربت كثيرا للظهور بصورة جيدة، لكن تعرضي للإصابة وعدة عوامل أخرى، جعلتني ألعب 15 دقيقة فقط طوال الموسم”.

وحول شائعات اتهامه بافتعال المشاكل، يقول: “لا صحة لكل هذه الأخبار، أنا لم اشتبك مع أي شخص في أرضية الصالة أو المدرجات، أنا أكون خائفا على النادي كأي لاعب لديه انتماء، ويكون تعصبي دائما بعيدا عن الإساءة لأي شخص، كما تربطني علاقة قوية مع منظومة كرة السلة بشكل عام”.

حمارشة: الحفاظ على اللقب صعب

يرى لاعب المنتخب الوطني وفريق نادي الوحدات لكرة السلة، أحمد حمارشة، أن تشكيلة الفريق الحالية تعد أقوى من تشكيلة الموسم الماضي، لافتا أن التركيبة الحالية أهتمت بتغطية المراكز واللعب الجماعي، بعيدا عن الفردية والأنانية.

وقال حمارشة في حديثه لـ (الغد): “توليفة فريقنا تحتوي على تركيبة بشرية للمراكز بعيدا عن الأسماء، والشيء الإيجابي أن فريقنا يمتلك أكثر من مسدد بمختلف مراكز اللعب، وهذا يسهل علينا طريقة اللعب”.

وأضاف: “المدربان يوسف أبو بكر وفيصل النسور سيكملان بعضهما، وهذا الشيء يساعدنا كلاعبين، لأن الحفاظ على اللقب أصعب من الحصول عليه، ولا ننسى أننا أصبحنا هدفا لباقي الفرق من أجل تحقيق الفوز علينا”.

واستطرد: “دائما ما يشكل الجمهور اللاعب السادس، وربما غيابه يكون العامل السلبي الوحيد المؤثر علينا، نتمنى أن يوجد الجمهور، لكن الوضع الحالي يبوح بغير ذلك”.

ونفى حمارشة أن يكون هناك أشخاص من الوحدات تواصلوا مع بعض اللاعبين لحثهم على ترك فرقهم والتوقيع لـ (المارد الأخضر)، بقوله: “الوحدات لا يلجأ إلى أساليب ملتوية في مفاوضاته مع اللاعبين، وإذا ارتكبها أي شخص فإنها تكون غير رياضية ومرفوضة”.

وثمن حمارشة تطبيق نادي الوحدات لمبدأ المشاورة في عملية اختيار بعض اللاعبين، مؤكدا أن كلمة الفصل تبقى للجنة الفنية والجهاز التدريبي.

الى ذلك، رفض حمارشة الخوض كثيرا في موضوع انتقال بعض اللاعبين بأسلوب الجماعة لتمثيل أندية الممتاز، بقوله: “هذا الشيء موجود في الدوريات العالمية وهو سوق عرض وطلب، قد يكون هناك تفاهم وانسجام بين بعض اللاعبين، لكن لا ننسى أن جائحة كورونا أثرت في مفاوضات الأندية مع اللاعبين”.

يارا تؤكد تمسكها بكرة السلة ومهنة “الطب”

أكدت لاعبة نادي شباب الفحيص يارا حمادة، استمرارها باللعب مع نادي شباب الفحيص للعام الثالث تواليا، مشيرة إلى اهتمام إدارة النادي بالفئات العمرية والمواهب.

وقالت يارا في تصريحات خاصة لـ (الغد): “وجدت فرصتي الحقيقية مع الفحيص بعد تجربة سابقة مع كفريوبا تحت سن 18، وأتطلع للحفاظ على لقبي الدوري الممتاز والبطولة العربية مع زميلاتي، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا”.

وتدخل “الباور فورورد” يارا عامها الخامس في دراسة تخصص “الطب” بجامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة إربد، وتتنقل من مكان إقامتها في الشمال إلى ملاعب التدريبات والمباريات في الوسط، حيث تقول: “هذا الأمر كان مرهقا لكنه جميلا، ففي بعض الأوقات اضطررت للدراسة أثناء الطريق وقبل المباريات وبعد العودة، لكنني أؤكد أنه لا يمكنني التخلي عن أحلامي الجميلة المتعلقة بكرة السلة ومهنة الطب”.

وأشارت: “أنا مستمرة مع الفحيص لأنه فريق منافس ويحتك خارجيا ويوفر لنا كل مقومات النجاح، ولا أعتقد أنني بحاجة للبحث عن فريق آخر، كوني سخرت كل امكاناتي لهذه اللعبة في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات”.

وختمت حديثها بالقول: “نتطلع للحفاظ على لقبي الدوري الممتاز والبطولة العربية، وهذا يتطلب تطوير طريقة لعب الفريق من قبل المدرب الرائع فيصل النسور”.

كفريوبا يقترب من ضم لاعبين ومساعد مدرب

أكد رئيس نادي كفريوبا، عبدالله القواسمة، أن الفريق يحتاج إلى لاعبين بمركزي “سنتر وسمول فورورد” بعد تثبيت 10 لاعبين في كشوفات النادي المعتمدة لدى اتحاد السلة.

وقال القواسمة في حديثه لـ (الغد): “اللاعبان أمجد جبارة ومنير دعيس أحدهما سيكون لاعبا في المركز 3، فيما تبدو الأمور غامضة حول هوية لاعب السنتر”.

وتابع: “تواصلنا مع جمال أبو عيد للعمل مساعد مدرب في الجهاز الفني، الذي يترأسه الدكتور إبراهيم العصعوص، ومن المتوقع أن تحسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأتم: “سيبدأ فريقنا تدريباته في 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، وسنقوم بإخضاع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لفحوصات كورونا للتأكد من صحة الجميع، ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية”.

وكان كفريوبا قد سجل 10 لاعبين في كشوفاته المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة مع اغلاق باب القيد الأول، وهم: خلدون جبارة، علي كنعان، محمد الفرج، خالد أبوعبود، متري بوشه، يزن الطويل، يوسف شتات، غيث الفرج، أحمد الخطيب، ابراهيم النصر.

تايم آوت

يواصل اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سام دغلس، الذي يعمل في الجهاز الفني لفريق هيوستن فايبرز بالدوري الأميركي الرديف (G league) والتابع لفريق هيوستن روكتس، نشاطه اللافت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث كتب في منشورين منفصلين: “مجرد يوم آخر في الأكاديمية.. المزيد من الابتسامة يقلل التوتر”.

*ما يزال نادي شباب الفحيص، يترقب بشغف قرار السماح بعودة الأنشطة التنافسية لكل الأندية والمراكز، بعد إيقافها مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية في ظل التطورات الأخيرة بارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك لاستئناف بطولته التنشيطية الداخلية لكلا الجنسين، بعد وصولها إلى أدوار متقدمة.