النجمة اللبناني يقيل المدرب طارق جرايا لسوك مريب

بيروت – أقال نادي النجمة اللبناني الثلاثاء مديره الفني التونسي طارق جرايا قبل نحو أربعين يوماً على انطلاق بطولة الدوري لموسم 2019-2020.

وأعلن النادي عن إقالة المدرب بحسب بيان أورده على الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء فيه: “قررت الهيئة الإدارية لنادي النجمة الرياضي إقالة المدير الفني طارق جرايا بعد إكتشافها لتجاوزات عديدة نتج عنها سلوك مريب هدفه عرقلة تدعيم الفريق الأول خصوصا بعد إكتشاف إتفاقه مع أحد الأندية الخليجية منذ حوالي الشهرين على أن يعقد مؤتمر صحفي قريب لإطلاع الرأي العام على جميع المعطيات”.

وتابع البيان: “يتم العمل على التعاقد مع مدير فني جديد خلال يومين كحد أقصى”.

ولم يشأ جرايا التعليق في اتصال لـ”فرانس برس”، وأشار الى انه تلقى اتصالات تبدي نية بالتعاقد معه من نادي أحد السعودي وأهلي برج بوعريريج الجزائري.

وكان جرايا مطلبا من جمهور النادي صاحب الشعبية الكبيرة بعدما قاده لمدة شهر في العام الماضي في التصفيات المؤهلة الى الدور الأول لبطولة الأندية العربية والتي اجريت في مدينة جدة السعودية، حيث تصدر مجموعته أمام الفيصلي السعودي والافريقي التونسي والوئام الموريتاني.

وبدأ جرايا (39 سنة) مسيرته التدريبية عام 2011 مع سان جاك كليرمون الفرنسي ثم انتقل الى لو لاس لموسمين، وفي عام 2014 انتقل الى كانتون في فرنسا أيضا، وفي موسم 2015-2016 درب حمام الانف التونسي، ومنه في الموسم التالي الى السلام زغرتا اللبناني حيث قاد الفريق ليحل وصيفا للبطل. اوقف اتحاديا لسنتين ثم استعان به النجمة في البطولة العربية لكن امر ايقافه استمر ليذهب الى تدريب الفيصلي الأردني. – (أ ف ب)