النجم الساحلي يصل الثلاثاء لملاقاة شباب الأردن عربيا

عمان-الغد- حدد فريق النجم الساحلي التونسي -حامل لقب الأندية العربية-، يوم الثلاثاء موعدا لوصوله الى عمان، والذي يحل ضيفا على شباب الاردن، لخوض مباراة ذهاب دور ال32 من بطولة الأندية العربية لكرة القدم، والتي تقام مساء الخميس المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة.

وبحسب المنسق الإعلامي لفريق شباب الأردن حسام سوافطة، الذي أفضى بالخبر، أشار إلى أن ادارة شباب الاردن أنهت كافة الترتيبات الإدارية لاستضافة النجم الساحلي، مبينا أن الفريق التونسي سيقيم في فندق الريجنسي، مشيرا إلى أنه سيخوض تدريبه الرئيس مساء الاربعاء على ستاد الملك عبدالله بالقويسمة مساء الاربعاء، لافتا الإنتباه إلى عقد المؤتمر الصحفي للمباراة، عند الساعة الثانية عشر ونصف ظهر الاربعاء في ذات الفندق، ذاكرا أن المباراة يقودها طاقم حكام سعودي، ويراقب المباراة السوري توفيق سرحان.