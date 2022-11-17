النجم السنغالي ساديو ماني يودع كأس العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب قائد أسود التيرانجا ونجمهم الأول ساديو ماني عن كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر طبيب منتخب السنغال أن ماني، 30 عاما، خضع للجراحة على مستوى أوتار الساق.

وكان ساديو ماني قد تعرض للإصابة على مستوى أوتار الساق اليمنى خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن ببطولة الدوري الألماني، وذلك وفقا للبيان الذي أعلنه نادي بايرن ميونخ الألماني في وقت سابق.

ويواجه المنتخب السنغالي نظيره الهولندي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتبدأ منافسات كأس العالم في يوم 20 نوفمبر الجاري على أن تنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل. وكالات