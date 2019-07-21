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فيليكس يتعرض للإصابة في اول ظهور له بقميص اتلتيكو مدريد

منذ 3 ساعات

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مدريد – أصيب لاعب الوسط البرتغالي جواو فيليكس في أول ظهور له بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في مباراة ودية أمام فريق نومانثيا، الدرجة الثانية في إسبانيا، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد (2019-2020).

وشارك فيليكس (19 عاما)، الذي انتقل إلى صفوف اتلتيكو هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو – في المباراة منذ البداية، وبرهن على إمكانياته الكبيرة في لقطات عديدة قبل أن يغادر في الدقيقة 28 للإصابة.

ودخل الأرجنتيني أنخيل كوريا بدلا من النجم الواعد، ليكمل اللقاء الذي انتهى بفوز “الروخي بلانكوس” 3-0.

وأعلن الفريق المدريدي بداية الشهر الحالي عن ضم البرتغالي الدولي مقابل 126 مليون يورو، حيث كان جواو فيليكس على رادار فرق أوروبية كبرى من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي، في ما تألق النجم الشاب في مستهل مشواره الموسم المنقضي مع “النسور” بعد تصعيده إلى الفريق الأول، وسجل 20 هدفا في 43 مباراة، منها 15 في الدوري المحلي ليقود فريقه للتتويج باللقب. (إفي)

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