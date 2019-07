مدريد – أصيب لاعب الوسط البرتغالي جواو فيليكس في أول ظهور له بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في مباراة ودية أمام فريق نومانثيا، الدرجة الثانية في إسبانيا، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد (2019-2020).

وشارك فيليكس (19 عاما)، الذي انتقل إلى صفوف اتلتيكو هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو – في المباراة منذ البداية، وبرهن على إمكانياته الكبيرة في لقطات عديدة قبل أن يغادر في الدقيقة 28 للإصابة.

🤕 @joaofelix70 limped out of @Atleti's friendly overnight. Not an ideal start for the man who is supposed to replace @AntoGriezmann 😬https://t.co/g8wRI1LxLq #joaofelix

