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النحالين الأردنيين تطالب بتصاريح إضافية لقطف العسل

منذ 35 دقيقة

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عمّان– طالب مجلس نقابة النحالين الأردنيين بالإبقاء على التصاريح التي منحت للنحالين وإعطاء تصاريح تنقل إضافية لجميع النحالين دون استثناء لغايات قطف العسل.
ودعا المجلس، في بيان اليوم الأحد، إلى منح النحالين “بصفة عاجلة” استثناء للتنقل لمدة يومين أو ثلاثة من الأسبوع الحالي، لتمكينهم من قطف العسل وترحيل النحل لمناطق قريبة يمكنهم الوصول إليها بسهولة، والسماح للنحال بالتحرك ليلا برفقة عمال لخصوصية عملية ترحيل النحل، مبينين أن التأخر في اتخاذ القرار المناسب سيكلف النحالين المزيد من الخسائر.
وأوضح المجلس أن القانون لا يوجب ترخيص المناحل إن كان النحال يملك أقل من 100 طائفة، لافتا إلى أن النقابة زودت وزارة الزراعة بأسماء النحالين.
وبلغ انتاج الأردن من العسل العام الماضي 340 طنا، بحسب نقيب النحالين الاردنيين المهندس محمد الفقير.(بترا)

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