“النخلة” يطلق مسابقة للتصاميم الإبداعية لمجسم “دبليو”

دبي- أخبار شيقة للمبدعين في المدينة! أطلق فندق دبليو دبي- النخلة مسابقة على مستوى الدولة لمنح المصممين الطموحين وأصدقاء البيئة فرصة العمر التي تتيح لهم تصميم العمل الأبرز والأشهر للعلامة، وهو “مجسم دبليو”.

فقد أعلن فندق دبليو دبي- النخلة، الذي يعد من أرقى الفنادق في دبي، عن تحدي التصميم المذهل الذي يدعو المصممين لإطلاق العنان لمهاراتهم الفنية واستعراض إبداعاتهم ليحظوا بفرصة تصميم النموذج الثاني من “مجسم دبليو”. يهدف الفندق من هذه المسابقة إلى إبراز الإمكانات الإبداعية من خلال البحث عن تصاميم ذات نهج مستدام، تساعد العلامة على مواصلة إرثها العريق بحماية البيئة والمجتمعات.

ومن المقرر وضع المجسم المرتقب على الواجهة البحرية الهادئة لفندق دبليو دبي- النخلة، والتي تطل على مناظر مدهشة لأفق مدينة دبي. وستتاح للمبدعين الفرصة حتى 1 أيار (مايو) 2021 لإرسال التصاميم المبتكرة والمشاركة في المسابقة.

وفي تعليقه على الأمر، قال بيتر كاتوساك-هوزفار، المدير العام لفندق دبليو دبي- النخلة: “يتسم كل فندق من فنادق علامة دبليو حول العالم بمزايا فريدة، ونحن في دبليو دبي- النخلة نفخر بالابتكارات العصرية والمبادرات التي نفذناها لنقوم بدورنا في تعزيز استدامة الفندق وجعله صديقًا للبيئة”.

وأضاف: “تلعب المجالات الإبداعية دورًا بارزًا في التنمية الثقافية بدبي، ونحن سعداء للغاية بإطلاق هذه المسابقة للمصممين الناشئين لتكون منصة لهم لاستعراض مواهبهم”.