النداء الأخير للراغبين بالمشاركة في بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023

عمّان، أيار 2023: اقترب موعد انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في “بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023″، إذ لم يتبقَ أمام عشاق سباقات السيارات الافتراضية سوى بضعة أيام للتسجيل في هذه البطولة الحماسية، التي ستشهد مشاركة لسيارات تويوتا جازو للسباقات في سلسلة من السباقات التي تتميز بتنافسيةٍ عالية خلال هذا الموسم. وتتضمن البطولة سبع جولات تأهيلية ستقام افتراضيًا من خلال لعبة “غران توريزمو 7” عبر استخدام الإصداريْن الرابع والخامس من أجهزة “بلاي ستيشن”، والتي سيتأهل نتيجةً لها أفضل 24 لاعبًا من جميع أنحاء العالم إلى المرحلة النهائية، التي ستقام بالتزامن مع سلسلة سباقات غران توريزمو العالمية خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

في نسخة هذا العام من “بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023″، لن يحتاج عشاق سباقات الرياضات الرقمية إلى شراء سيارات خاصة بهم أو امتلاكها من أجل الدخول؛ فبالإضافة إلى السيارات (المملوكة)، يُمكن للمتنافسين المشاركة باستخدام السيارات المستأجرة حصريًا لهذا الحدث. ويُمكنهم المشاركة بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة التالية:

الخطوة الأولى: تشغيل لعبة غران توريزمو 7

يرجى التأكد من تحديث كل من لعبة غران توريزمو 7 وأجهزة “بلاي ستيشن” بإصداريْها الرابع أو الخامس لتتوفر الأدوات الإلكترونية اللازمة، مع العلم بأن التحديث قد يستغرق بعض الوقت.

المزيد من التفاصيل متاحة في الرابط التالي: https://www.gran-turismo.com/us/gt7/manual/

الخطوة الثانية: اختيار “خريطة العالم”

في شاشة لعبة غران توريزمو 7، يتم اختيار “خريطة العالم”. سيظهر للاعبين الذين يشغلون اللعبة لأول مرة خيار “تجمع الموسيقى” فقط، والذي يجب إكماله حتى تظهر “خريطة العالم”.

الخطوة الثالثة: تسجيل المشاركة في “بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي”

يتم التسجيل عبر الدخول إلى جناح “الرياضة” الموجود في الزاوية اليمنى العليا من خريطة العالم. يُشترَط استكمال “كتاب القائمة” (Menu Book) في جناح “المقهى” (Cafe) لفتح جناح “الرياضة”. ستُفتح أجنحة أخرى وفقًا للمستوى. بعد ذلك، يتم اختيار أيقونة “كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي” المعروضة في قسم “البطولات” (CHAMPIONSHIPS) السفلي، متبوعًا بزر “الإدخال” (Enter) لتعبئة نموذج المشاركة والاستبيان.

الخطوة الرابعة: المشاركة في السباق

بعد الانتهاء من تسجيل المشاركة، يمكن للاعبين الانتقال إلى شاشة “المشاركة في السباق” (Race Entry) واختيار وقت إغلاق المشاركة المطلوب (وقت الحدث). بمجرد اكتمال تسجيل المشاركة، يُمكن للمشاركين التدرب على مسار السباق ذاته عن طريق اختيار “الممارسة الحرة” (Free Practice). وعندما يحين وقت بدء المشاركة، سيظهر زر “المشاركة”.

ويمكن العثور على التفاصيل الكاملة حول كيفية اختيار السيارة التي ستُستخدم أثناء السباق من خلال زيارة الرابط التالي: https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/join-entrant/2023/

تعد مسابقة بطولة “كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023” التي ينظمها قسم تويوتا جازو للسباقات؛ القسم المختص بالسيارات عالية الأداء ورياضات سباقات السيارات في شركة تويوتا، مسابقةً افتراضية لسباقات السيارات تهدف إلى تشجيع الاهتمام بالرياضات الرقمية والسباقات الافتراضية في جميع أنحاء العالم. وستضم البطولة مجموعة متنوعة من الجولات التأهيلية الحماسية، بما في ذلك سباق لومان 24 ساعة الافتراضي وكأس GR86/BRZ الافتراضي الذي سيعقد مع شريك الجولة سوبارو. وفي كل جولة تأهيلية، سيتم اعتماد نظام الدوري حسب مستوى مهارة السائقين، مع عرض الترتيب لكل دوري لضمان مشاركة الجميع في الحدث، حتى المبتدئين.

تؤكّد المشاركة الفريدة لـ “قسم تويوتا جازو للسباقات” في سباقات السيارات الافتراضية مساعيه إلى توفير متعة رياضات سباقات السيارات الافتراضية للجميع. وانطلاقًا من قناعة شركة تويوتا وشعارها “نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات”، يُسلِّط قسم “تويوتا جازو للسباقات” الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق وتوفير متعة القيادة للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: toyotagazooracing.com/e-motorsports