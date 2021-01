النروجي أوديغارد من ريال مدريد الى أرسنال – فيديو

لندن -أعلن أرسنال الإنجليزي الأربعاء عن تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني البرازيلي إيدو “يُسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم. أريد التوجه بالشكر الى الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة”.

💬 "Every time I heard about the club, I had a good feeling. And now I'm here. So I think it's maybe meant to be."



📺 Watch Martin Odegaard's first interview in full 👇