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النرويجي رود والبرازيلي سيبوث يبلغان نهائي بطولة تشيلي المفتوحة

منذ ساعتين

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سانتياجو – يتواجه النرويجي كاسبر رود، المصنف 38 بين لاعبي التنس المحترفين، والبرازيلي تياجو سيبوث وايلد (182) في نهائي بطولة تشيلي المفتوحة ذات الـ250 نقطة، بعدما تمكنا من إقصاء الإسباني ألبرت راموس والأرجنتيني رينزو أوليفو، على الترتيب.

وصعد رود، المرشح الثاني للقب، لنهائي البطولة بعدما تغلب في نصف النهائي على الإسباني راموس، المصنف 45 عالميا والمرشح الثالث للقب، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2.

أما سيبوث فحصل على بطاقة عبوره للنهائي على حساب أوليفو الذي سقط بواقع 1-6 و3-6، وستكون هذه أول مواجهة بين رود (21 عاما) وسيبوث (19 عاما). (إفي)

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