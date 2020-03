النرويجي رود والبرازيلي سيبوث يبلغان نهائي بطولة تشيلي المفتوحة

سانتياجو – يتواجه النرويجي كاسبر رود، المصنف 38 بين لاعبي التنس المحترفين، والبرازيلي تياجو سيبوث وايلد (182) في نهائي بطولة تشيلي المفتوحة ذات الـ250 نقطة، بعدما تمكنا من إقصاء الإسباني ألبرت راموس والأرجنتيني رينزو أوليفو، على الترتيب.

وصعد رود، المرشح الثاني للقب، لنهائي البطولة بعدما تغلب في نصف النهائي على الإسباني راموس، المصنف 45 عالميا والمرشح الثالث للقب، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2.

Casper's CRUISE 🚢@CasperRuud98 earns his first victory in four tries against Albert Ramos-Vinolas, 7-6(5) 6-2 to reach the final in Santiago. @chile_open pic.twitter.com/ru18TkFoMs

— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020