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النرويج تتعامل مع إطلاق نار داخل مسجد بوصفه “محاولة هجوم إرهابي”

منذ 4 ساعات

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أوسلو- أعلنت الشرطة النرويجية الأحد أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد قرب اوسلو وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه “محاولة هجوم إرهابي”.

وقال المسؤول في شرطة اوسلو رون سكولد في مؤتمر صحافي عن المشتبه بتنفيذه الهجوم وهو نروجي في العشرينات إن “المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات يمينية متطرفة”.

وتابع المسؤول “كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب”.

وأسفر الهجوم على مركز النور الإسلامي في ضاحية باروم السكنية في اوسلو عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وبعد ساعات من الاعتداء، عثرت الشرطة على جثة امرأة شابة، على صلة قرابة بالمهاجم، في منزلهما، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق في جريمة قتل وربطه بعملية إطلاق النار في المسجد.

ورفض المشتبه به توضيح ما حصل عند استجوابه مساء من المحققين.

وأكد سكولد حول التحقيق “خلصنا إلى أننا نتعامل مع محاولة عمل إرهابي”.

ومزوداً بأسلحة عدة، أطلق المشتبه به النار داخل مسجد كان فيه ثلاثة أشخاص، تمكن أحدهم من السيطرة عليه قبل تسليمه إلى الشرطة.

ونشر المشتبه به على منتدى على الانترنت رسالة أشار فيها إلى “حرب الأعراق” وأشاد بمنفذ اعتداء مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا في آذار/مارس والذي قتل فيه 51 شخصاً.

لكن صحة هذه الرسالة وهوية كاتبها لا يمكن تحديدهما بشكل مؤكد في هذه المرحلة. 

(ا ف ب)

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