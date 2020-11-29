“النزال الإستعراضي” بين تايسون وجونز ينتهي بالتعادل

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – انتهى النزال الاستعراضي الذي عاد به الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون ومواطنه روي جونز، إلى الحلبة بعد غياب سنوات، بالتعادل (76-76).

وكما كان متوقعا، لم يشهد النزال، الذي تلقى عنه الملقب بـ”مايكك الحديدي” عشرة ملايين دولار، بينما حصل منافسه على ثلاثة، أي مفاجآت أو إثارة.

وفي المباراة التي بلغ وقتها الأصلي ثماني جولات بواقع دقيقتين لكل جولة، احتفظ تايسون (54 عاما) بلكماته القوية التي اشتهر بها لكن جونز (51 عاما) في المقابل أظهر قدرة جيدة على التحرك بالقدمين، ما مكنه من تجنب العديد من ضربات الخصم.

وفي نهاية المعركة التي أقيمت السبت بدون جماهير في صالة “ستيبلز سنتر” الرياضية بمدينة لوس أنجليس، لكن أولئك الذين أرادوا مشاهدتها تمكنوا من ذلك عبر نظام التلفزيون المدفوع، – مقابل 50 دولارا-، أشار تايسون إلى أنه راضٍ عن التعادل.

من جانبه، قال جونز “لا أشعر بالرضاء أبدا تجاه التعادل، لكن يجب أن أعترف بأن تايسون قوي وأن كل الضربات التي أصابتني كانت مؤلمة”.

يذكر أن تايسون قد وصل لنخبة الملاكمة العالمية بعد سنوات عديدة من التدريبات والقتال والتضحية. ونجح الملاكم الأمريكي وهو في عمر الـ20 و4 أشهر و22 يوما من الفوز على تريفور بيربيك وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يفوز بهذا اللقب. (إفي)