النزوح السكاني يفاقم الضغوط على الأردن في ظل تحدي استيعاب اللاجئين

عمان -الغد – أظهر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر نيسان (أبريل) 2019، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن نزوح السكان يزيد الضغوط على الدول المجاورة التي تواجه تحدي استيعاب اللاجئين من مناطق الصراع، مشيرا إلى الأردن ولبنان في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلى ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع معدل النمو السكاني وقصور الطاقة الانتاجية والمخاوف الأمنية، إضافة إلى ارتفاع مخاطر التوترات الاجتماعية.

وبين التقرير أن السياسة المالية العامة مقيدة في تلك الدول بسبب ضعف تعبئة الايرادات، رغم بعض التحسينات في مجال تحصيل الضرائب. وتعتمد تلك البلدان اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية، كما أن الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية تضيق المجال أمام الانفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية. وبالاضافة إلى ذلك، ما يزال القطاع المالي في مرحلة مبكرة للغاية من التطور. كذلك فإن الائتمان المقدم للقطاع الخاص منخفض للغاية لأن القطاع المالي يفتقر إلى القدرة على تقديم الائتمان وتمويل الاستثمار، الأمر الذي تزداد حدته مع ارتفاع علاوات المخاطر اثناء الصراعات.

وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الشديد على السياحة يعرض بعض البلدان (الأردن، مصر) إلى مخاطر تباطؤ النمو العالمي.

وبحسب التقرير، تم تخفيض توقعات النمو بصورة مطردة في العديد من البلدان (الأردن، لبنان، المغرب، باكستان، السودان) في ظل ضعف البيئة الخارجية. فقد كان من المتوقع أن يصل النمو في المنطقة في العام 2019 إلى 4 % في عدد تشرين (أكتوبر) 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، مقارنة بالتوقعات الحالية التي تشير إلى بلوغه 3.6 %.

ووفق التقرير، ما يزال ميزان المخاطر مائلاً نحو التطورات السلبية، حيث تلقي التوترات التجارية العالمية بظلالها على آفاق النمو لدى اهم الشركاء التجاريين وتزيد من احتمالات عزوف المستثمرين عن المخاطر في الاسواق الصاعدة. وتحديداً فإن الحصة الكبيرة من صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى الصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تعرض هذه البلدان (على سبيل المثال الاردن وموريتانيا والمغرب وباكستان وتونس) إلى مخاطر التطورات السلبية بسبب انخفاض النمو.

ومن المتوقع ان تتأثر آفاق النمو على المدى المتوسط بأجواء عدم اليقين في المنطقة (افغانستان، الأردن، لبنان، الصومال، سورية)، والمخاوف الأمنية، وانخفاض الاستثمار العام عن مستواه المتوقع، والاختلالات الخارجية الكبيرة (لبنان، باكستان، السودان).

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات في المنطقة إلى 7 ٪ في العام 2019 و 6.5 ٪ في العام 2020 وهو ما يرجع أساساً إلى انخفاض الطلب لدى أهم الشركاء التجاريين. وبينما يتوقع أن يظل معدل نمو الصادرات مرتفعاً في مصر (مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والانتاج الجديد من الغاز الطبيعي) وان يتحسن في الأردن (السياحة وتحسين امكانية الوصول إلى الاسواق نتيجة فتح الحدود الرئيسية والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الاوروبي) وموريتانيا (ارتفاع صادرات الحديد الخام والذهب) من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات في بلدان اخرى في المنطقة. ويؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى تعرض كافة بلدان المنطقة إلى المزيد من مخاطر التطورات السلبية. ورغم ان تحويلات العاملين في الخارج تساعد على توفير احتياطي وقائي لتمويل العجز في الحساب الجاري في العديد من البلدان (المغرب، باكستان، الصومال)، هناك مخاطر تطورات سلبية من حدوث تباطؤ في البلدان المنشئة للتحويلات، معظمه في اوروبا أو مجلس التعاون الخليجي.

ووفق التقرير، فإنه رغم أن بلدان المنطقة قد اتخذت خطوات لتعزيز اوضاع المالية العامة في السنوات الاخيرة، فقد زادت نسب الدين العام بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 20 ٪ من متوسط اجمالي الناتج المحلي منذ العام 2008 وتتخطى معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بكثير المستوى الحدي للدين العام في الأسواق الصاعدة؛ حيث يتجاوز 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن ولبنان والسودان وقد أدت زيادة الاقتراض إلى ارتفاع مصروفات الفوائد، والحد من الحيز المالي المتاح، ومزاحمة المصروفات الاخرى ذات الأولوية العالية، وإلى جانب ذلك، يتحمل العديد من البلدان مبالغ كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية – حوالي 27 مليار دولار – من المقرر أن تستحق في العامين المقبلين، مما يجعلها اكثر عرضة لتباطؤ آفاق النمو وتقلب الاسواق المالية. ورغم ان الضغوط المباشرة على التدفقات المالية قد خفت حدتها في الشهور الاخيرة، ما تزال الاوضاع المالية العالمية تتسم بعدم اليقين ومن المرجح أن تكون اقل دعماً بكثير مما كانت عديه خلال السنوات العديدة الماضية.

ويتعين تكثيف جهود الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش الوقائية، ولكن ينبغي ضبط وتيرتها بدقة للتركيز على التصحيح المالي الداعم للنمو. وينبغي أن تسعى البلدان إلى تحسين كفاءة الانفاق العام من خلال ترشيد النفقات المتكررة للإبقاءعلى حيز مالي للانفاق الرأسمالي والاجتماعي. فإتاحة القدر الكافي من الانفاق العام على اغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكة الامان الاجتماعي يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية. وينبغي إحلال التحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين محل الدعم الذي يعود بالنفع بشكل غير متناسب على بعض شرائح السكان (على سبيل المثال، دعم الوقود في السودان وتونس والدعم المتبادل للكهرباء في الأردن)، بينما يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة (مصر، باكستان) إلى زيادة فعالية الإنفاق. وبالنسبة للبلدان التي يكون فيها مستوى تحصيل الضرائب منخفضاً (افغانستان، باكستان، السودان)، هناك ايضاً مجال كبير لتحسين تعبئة الايرادات، بما في ذلك عن طريق الغاء الاعفاءات المشوهة، وفرض الضرائب على شرائح السكان الأكثر ثراء، مثل فرض ضرائب على الممتلكات والثرورة، وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من العمل في القطاع غير الرسمي.