النساء ماهرات أكثر من الرجال في التحكم بالسيارات ذاتية القيادة.. دراسة

أظهرت النساء مهارات أفضل من الرجال على التحكم واتخاذ القرارات الصحيحة لدى قيادة “سيارات ذاتية القيادة”، بحسب دراسة جديدة.

ووجد باحثون في جامعة نيوكاسل أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر في عجلة القيادة، كما أنهن أفضل في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة.

ولفت الدكتورة شو لي، خبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، إلى أن “النساء لا يدركن في كثير من الأحيان مدى براعتهن في القيادة، لكن نتائج دراستنا وجدت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلا من الرجال”، وفق ما نقلت “مونت كارلو”.

وتسمح السيارات ذاتية القيادة للسائق بالقيام بمهام أخرى غير مرتبطة أبدا بالقيادة، ولكن في بعض الأحيان، قد يحتاج إلى استعادة السيطرة والقيادة بنفسه.

وشارك في هذه الدراسة 76 شخصا، 33 امرأة و43 رجلا، وقد أخضعوا لتجارب تحاكي استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم.

ومُنح المشاركين 20 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة لتحديد مكانهم وتجنب الاصطدام بسيارة متوقفة.

وكشفت أن النساء كنّ أقل عرضة للتسرع أثناء عمليات استعادة السيطرة، وأظهرن رد فعل أسرع قليلا، كما كانت لديهن قدرة تحكم أكثر استقرارًا.

في المتوسط، استغرقت النساء 2.45 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة مقارنة بالرجال الذين احتاجوا إلى 2.63 ثانية. -وكالات

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