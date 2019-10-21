النسخة الرابعة من ملتقى نساء في التاريخ

عمان – بشراكة استراتيجية مع شركة Orange الأردن وكلية الخوارزمي وبمشاركة سيدات من مختلف القطاعات، يأتي ملتقى نساء في التاريخ الاردن /كندا بالنسخة الرابعة.

ويتناول الملتقى العديد من القطاعات مثل السياسة، الاقتصاد، والاعلام، والمهارات الحياتية وغيرها وسيضم الملتقى أكثر من مناقشة نحو مستقبل وطموح للفتيات والنساء في الأردن وكندا اقتصاديا وسياسيا وايضا على مستوى الإعلام التقليدي والرقمي.

ويحمل الملتقى هذا العام تسليط الضوء على بعض الشخصيات الذين صنعوا تاريخ وطنهم بين الأردن وكندا من خلال حملة على شبكات التواصل الاجتماعي توثق بعض السيدات الناشطات واللاتي كن قدوة وفتحن الباب للآخريات حتى يكملن المسيرة وشعار هذا العام كوني مؤثرة.

نساء في التاريخ ارث كندي تم نقله إلى الأردن بمبادرة من مؤسسته المخرجة غادة سابا بنسخة مميزة للتبادل الثقافي وتنوع الخبرات واكتساب المعرفة الأكبر والأشمل لأهمية دور المرأة في صناعة التاريخ والحاضر والمستقبل.

من أهم المتحدثين في الملتقى د.سلمى النمس عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ويسر حسان ودور المرأة في الإعلام وايضا سفيرة كندا لشؤون المرأة للسلام والأمن جاكلين اونيل والمهندسة رنا دبابنة مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى Orange الأردن، بالإضافة للعديد من المتحدثين الرائدات في مجاله.