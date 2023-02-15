النسخة 71 من مسابقة “ملكة جمال الكون” تعقد في الإمارات

كشفت مسابقة “ملكة جمال العالم” أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف النسخة الـ71 من الحدث لهذا العام.

ونُشر الإعلان عبر الحساب الرسمي التابع لمنظمة “ملكة جمال العالم” على موقع “إنستغرام”، والذي أكدته جوليا مورلي، وهي رئيس مجلس إدارة شركة “Miss World Ltd”

وقالت مورلي في المنشور: “يسعدني أن أعلن أنّ النسخة الـ 71 من مسابقة ملكة جمال العالم ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات هذه المسابقة منذ انطلاقتها في عام 1951، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان.

وتُوِّجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم في الدورة السبعين لهذه المسابقة، حيث عبر المتسابقون والمنظمون عن تضامنهم مع الأوكرانيين خلال تحية عبر إضاءة الشموع على خشبة المسرح في ختام الحدث