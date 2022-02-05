النسور للسلطات المغربية: احذروا من الحشود الكبيرة لأنها تهدد إنقاذ الطفل ريان

شروق البو – حذر نقيب الجيولوجيين صخر النسور أثناء تواصله مع والد الطفل المغربي ريان من خطورة تواجد الحشود البشرية في محيط عمليات الحفر لإنقاذ ريان العالق داخل بئر عميقة، منذ مساء الثلاثاء.

وأوضح النسور لـ”الغد”، أن طبيعة التربة في المكان هشة وقابلة للانزلاق في أي لحظة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب الحشود الكبيرة.

وأضاف أن مياه البئر كذلك تُشكل خطرا لأنها تجعل التربة منزلقة تماما، خصوصا في حالة تعرُّض التربة للاهتزازات.

وبين النسور أن عمليات الحفر تتم بحذر شديد؛ لأن أي اختلالات أو اهتزازات للتربة قد تؤدي إلى انهيارات، وتُشكل خطرا كبيرا على عمال الإنقاذ والمتواجدين في المكان.

وتابع: اقترحت على والد ريان، خلال استضافتنا عبر الهواء مباشرة على إحدى القنوات العربية، أن يطلب من الحاضرين عبر مكبرات الصوت، الابتعاد عن المكان؛ حفاظا على سلامة الجميع.

وتتواصل الجهود وعمليات الإنقاذ في المغرب من أجل إخراج الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى القريبة من مدينة شفتشاون، الواقعة شمال المغرب.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد باتت فرق الإنقاذ على بعد متر ونصف المتر عن الطفل ريان، البالغ من العمر 5 أعوام، الذي سقط في بئر قريبة من منزله بمركز تمروت، قرب شفتشاون، الثلاثاء الماضي.

ونقل الصحفي الإلكتروني المغربي، موق هسبريس، عن مصدر رسمي قوله إن “فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا حتى الساعة 4:00 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يبق سوى مترين للوصول إلى الطفل”.

وفي وقت سابق، أكد المسؤول عن عمليات الحفر، أن عمليات الحفر بشكل أفقي تتواصل للوصول إلى الطفل، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد وقت محدد لإخراج ريان من البئر.

وأكد المسؤول المغربي أن عملية الحفر لمتر واحد تستغرق نحو ساعة كاملة، مؤكدا أن فرق الإنقاذ تعمل مع مختصين في الهندسة الطبوغرافية وفرق تقنية وحريصة على سلامة ريان لمنع وقوع انجراف في التربة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت إن شقا صخريا جزئيا أوقف عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه، لكن تم التغلب عليه.

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