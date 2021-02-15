النسور نائبا لرئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان

عمان – الغد- انتخب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمين سر نقابة المحامين المحامي خلدون فهد النسور، نائبا لرئيس مجلس امناء المركز، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في مقر المركز.

وبذلك يخلف النسور، رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الذي تولى هذا الموقع قبل ان يقدم استقالته منه لخوض الانتخابات النيابية.