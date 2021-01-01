النسيان المؤقت للتفاصيل.. هاجس “مقلق” يشعر أصحابه بالخوف والحرج!

ربى الرياحي

عمان – أمور كثيرة لحظية ينساها المرء وتغيب عن ذهنه بسبب المشاغل والضغوطات وربما التفكير المستمر في الأحداث والظروف المحيطة به والتي غالبا ما تستحوذ على الشخص بقوة فتبدأ بتشويشه وإشعاره بالضياع والتشتت، وهذا كله حتما يؤثر بشكل كبير على علاقات الشخص بمن حوله سواء كانت علاقات مهنية أو أسرية أو حتى صداقة.

والنسيان كمشكلة قد تشكل لدى الكثيرين هاجسا مقلقا يشعرهم أحيانا بالتقصير وأحيانا أخرى بالضغط والإرهاق، كما أن هناك من يراها سببا في إحراجه مع من يحب ويعنون له خاصة عندما ينسى موعدا مهما بالنسبة لهم أو طلبا معينا. ورغم أنه قد يكون لدى الشخص أعذار تبرر نسيانه إلا أن اتهامه بالتجاهل من قبل البعض ينسف كل الأعذار المقدمة.

الثلاثينية علا حسن تجد أن النسيان مشكلة طرأت على حياتها مؤخرا وباتت تلحظ تأثيراتها في الكثير من المواقف. هي سابقا لم تكن تنسى أبدا حتى أدق التفاصيل كانت تذكرها جيدا، إضافة إلى أنها كانت سريعة الحفظ لا تحتاج لتدوين أي ملاحظة. علا لديها قدرة كبيرة على الاحتفاظ بأرقام الهواتف في ذاكرتها، لكن وبمرور السنين وكثرة الهموم والمشاغل ووجود التكنولوجيا وانتشارها الواسع بدأت تفقد هذه الميزة، مبينة أنها تشعر باستمرار بنظرات اللوم والعتاب تحاصرها من قبل المحيطين بها، وتحديدا والدتها وأبناءها الأربعة.

تقول إن نسيانها لأبسط الأشياء بات أمرا يقلقها ويتسبب في إحراجها مع من تحب، مواعيد وطلبات كثيرة أجلت، وأخرى أهملت دون قصد وكان النسيان هو السبب الأول الذي جعلها في موضع شك ولوم واتهام بالتقصير والتجاهل. خوفها من أن تكون مقصرة في نظر من حولها دفعها لأن تلجأ لتدوين كل شيء يطلب منها واعتماد رسالة التذكير في الكثير من الأمور التي تعتبرها مهمة.

الطالبة الجامعية ريم جهاد هي أيضا ترى أن النسيان مشكلة مرهقة بالنسبة لها تشعرها دائما بالذنب وتجعلها باستمرار تخشى الخسارة، تقول إن علاقتها بالآخرين تأثرت نتيجة نسيانها المتكرر لأبسط التفاصيل والأمور التي تربطها بهم. اعتمادها الكبير على التكنولوجيا منذ أن كانت صغيرة أفقدها تماما القدرة على تذكر التواريخ والأرقام.

وتلفت إلى أنها خسرت إحدى صديقاتها لأنها دائما ما تنسى عيد ميلادها ومناسباتها المهمة، الأمر الذي جعل صديقتها تقطع علاقتها بها رافضة التبرير لها والتماس العذر لذلك النسيان المتكرر الذي أصبحت تراه تصرفا مهينا فيه الكثير من التجاهل واللامبالاة.

ويقول الاختصاصي النفسي الدكتور فراس الحبيس “إن النسيان بات مشكلة تواجه الكثيرين مؤخرا وتشعرهم بالقلق والإرهاق”، موضحا أن هناك أسبابا عضوية وأخرى نفسية تكمن وراء ذلك النسيان اللحظي للأشياء والمواقف والتفاصيل.

ويتابع أن هناك الكثير من الضغوطات التي تؤثر على نفسية الشخص وتتسبب في تشتته وشعوره بالتقصير، وذلك كله ناتج عن مشاغل وهموم الحياة التي لا تنتهي والانتشار التكنولوجي الواسع واضطرابات النوم، إضافة إلى التفكير المبالغ فيه في الماضي وأيضا الانشغال في المستقبل والتخطيط له طوال الوقت واستخدام الأرقام بشكل كبير ودخولها في معظم الأشياء تقريبا، الأمر الذي يشكل حتما ضغطا على الذاكرة.

ويلفت إلى أن للذاكرة ثلاثة أقسام وهي؛ ذاكرة حسية وقصيرة الأمد وطويلة الأمد، مبينا أن النسيان لم يقتصر أثره على الحياة المهنية بل أيضا يدخل في عمق العلاقات الأسرية والاجتماعية، ما قد يؤدي لإضعافها وربما أحيانا إلى قطعها تماما وخلق فجوة واضحة بين الأقارب والأصدقاء.

وأهم الطرق للتقليل من تأثيرات هذه المشكلة تتلخص في الاستخدام الدائم للورقة والقلم، القيام بتمرين الاسترخاء يوميا، تحديد الأهداف، تجنب التفكير بالماضي، ترتيب المهام والابتعاد عن كل ما يسبب التشتت أو القلق، أخذ قسط كاف من النوم، إعداد خطة لتنظيم مهام اليوم التالي، وأخيرا تقديم الاعتذار.

وبحسب موقع Health.com، فإنه ومع نهايات العشرينات، تتراجع الذاكرة البشرية بنسبة 2 بالمائة كل 10 أعوام. لكن، يوجد الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام والمرتبطة بذاكرتك والتي قد لا تعلم عنها، إذ تؤثر المشاعر المرتبطة بذاكرة معينة على طريقة استذكارها. فهناك بعض الذكريات الأليمة التي تحجبها الذاكرة وتوهمنا بنسيانها كوسيلة لحماية أنفسنا من الشعور بالألم، وهناك أمور نذكرها على أنها أفضل وأجمل مما هي أصلاً عليه في الواقع، بسبب المشاعر الإيجابية التي تربطنا فيها.

وأظهرت دراسات أن هرمون التوتر، الكورتيزول، يؤثر على قدرة استرجاع الذكريات. لكن لحسن الحظ، تؤثر تمارين الاسترخاء واليوغا وغيرها بشكل إيجابي على الذاكرة، إضافة لأي نشاط يسبب الاسترخاء، مثل الحديث مع شخص تحبه، أو ممارسة تمارين رياضية.

ويمكن استعادة المعلومات أسرع بخمس مرات بعد أخذ قيلولة لمدة 45 دقيقة. وبما أن الدماغ يتكون من الأوعية الدموية، تساعد التمارين الرياضية على زيادة عدد دقات القلب وتنشيط الدورة الدموية في الدماغ، وإيصال المزيد من الأكسجين لتنشيطه.

وبحسب دراسة شملت أشخاصاً تراوحت أعمارهم بين 30 و 95 عاماً، تتراجع ذاكرة الرجال مع تقدم العمر أكثر من النساء. بينما أظهرت دراسة أخرى أن النساء أكثر قدرة على التذكر من الرجال بغض النظر عن العمر، خصوصاً في أمور مثل الأسماء والتواريخ والمخططات.