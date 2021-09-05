النسيان.. حينما لا يكون له علاقة بالشيخوخة!

ابراهيم علي ابورمان*
عمان – من منا قد لا يتذكر أين وضع مفاتيح السيارة أو النظارة أو هاتفه المحمول، أو أنه دخل لغرفته دون أن يتذكر السبب الذي دخل لأجله..
هل النسيان بكثرة يعتبر أمرا طبيعيا؟ وما العلامات الفارقة التي تنذر بوجود مشكلة؟
عادة العلماء والباحثون لا يعدون فقدان الذاكرة إلى حد ما أمرا طبيعيا، فمع زيادة المسؤوليات وارتفاع مستويات التوتر، قد “نهمل” صحتنا العقلية، فالدماغ يشبه جهاز الحاسوب وعندما تكون الأحداث كثيرة، يبدأ الشخص بالنسيان لأن الدماغ يتعامل مع الذكريات بقدر تكرارها، ويهتم بالأمور الجارية.
ولكن متى يكون النسيان بحاجة إلى استشارة طبية وما العلامات التحذيرية التي يجب بعدها استشارة طبيب:
- الظهور المفاجئ لمشاكل الذاكرة.
- أعراض للعدوى (حمى، قشعريرة، غثيان، قيء).
- صدمة في الرأس لأنها قد تسبب مضاعفات.
- عند التقدم العمر يكون الشخص معرضا للإصابة بأمراض مثل الخرف بأنواعه.
- القلق؛ ونتائجه أحيانا حينما تنسى سبب ذهابك إلى المتجر أو كيفية العودة إلى المنزل.
- العوامل التي تسبب مشكلة النسيان بكثرة:
- التوتر والتفكير المفرط.
التوتر، ويرافقه تشتت الذهن وعدم التركيز، وحتى نتعلم شيئًا ما وتتذكره حقًا، علينا أن نركز الانتباه عليه، ولكن العقل المشتت لا يمكن أن يساعد في تذكر الأمور ما يؤثر على هذه العملية.
- ارتفاع مستوى الكورتيزول Cortisol بشكل مزمن (المعروف بهرمون التوتر) يحول دون تمكن دماغك من تخزين معلومات جديدة. بهذه الحالة، ينصح بالبحث عن نشاط واحد تستمتع به حقا وتفعله كل يوم لتخفيف التوتر، مثل التمرين أو الخروج إلى الطبيعة أو قراءة كتاب.
- قلة النوم : إن فوائد النوم تتجاوز شعورك بالنشاط والحيوية في اليوم التالي. في الواقع، يلعب النوم دورا رئيسيًا في تقوية الذاكرة، وبالتحديد تحويل الذكريات قصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى.
وفي دراسة نشرت العام 2014 في مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، كان لدى النساء الأكبر سنًا اللاتي ينمن 5 ساعات أو أقل أو أكثر من 9 ساعات في اليوم مستوى إدراك أسوأ مقارنة بمن يحصلن على 7 ساعات من النوم.
- الاكتئاب: وفقًا لدراسة نشرت العام 2018 في مجلة “الطب النفسي” (Psychological Medicine) يعاني المصابون بالاكتئاب من تدهور الذاكرة وصعوبة تذكر المعلومات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة الكورتيزول المصاحب للاكتئاب.
ربما يكون الاكتئاب هو الأكثر شيوعا عندما يتداخل مع ضعف الإدراك، وبخاصة أن المشاكل النفسية لها دور أيضا في التسبب بالخرف والزهايمر
ووفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية، تشمل الأعراض الأخرى للاكتئاب الشعور بالحزن أو القلق أو الفراغ معظم الوقت، وقلة الطاقة أو الشعور بالتعب، والشعور باليأس أو العجز، وصعوبة النوم، وتغيرات في الوزن والشهية، أو التفكير في الموت أو الانتحار.
- الإصابة بعدوى: إن التهاب السحايا والتهاب المفاصل المزمن والتهابات المسالك البولية يمكن أن تسبب إلى حد ما مشاكل في الذاكرة وضبابية الدماغ. وإذا كانت لديك أعراض مرضيّة أخرى، مثل الحمى أو القشعريرة أو الغثيان أو القيء أو الحرقة أو كثرة التبول، فاستشر طبيبا على الفور.
- مشاكل الغدة الدرقية: تقع الغدة الدرقية في قاعدة العنق، وتنتج هرمونات تتحكم في عدد كبير من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي. وإذا تباطأت وظيفة الغدة الدرقية فإن ذلك يؤثر أيضًا على وظائف الدماغ.
ويمكن لقصور الغدة الدرقية أن يحدث بسبب أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الغدة، أو بسبب بعض الأدوية أو تلف الغدة النخامية.
- نقص في المغذيات: أي نوع من أنواع فقر الدم، مثل نقص الحديد أو فيتامين بي 12 B12، قد يسبب ضبابية الدماغ (تشويش التفكير وتشتت) ومشكلة النسيان. وقد توصلت دراسة نشرت العام 2020 في مجلة “الطب” (Medicine) أجريت على كبار السن إلى أن الذين لديهم مستويات كافية من الفيتامين بي 12 كان أداؤهم أفضل في اختبارات الذاكرة وغيرها من الاختبارات المعرفية.
وأظهرت الأبحاث السابقة في “المجلة الأميركية للتغذية السريرية” (The American Journal of Clinical Nutrition) أن الشابات اللاتي تعانين من نقص في الحديد سجلن نتائج أسوأ في المهام الإدراكية مقارنة بمن لديهن مستويات كافية من المغذيات، لكن مكملات الحديد عززت أداءهن المعرفي.
*وزارة الصحة