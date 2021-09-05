النسيان.. حينما لا يكون له علاقة بالشيخوخة!

ابراهيم علي ابورمان*

عمان – من منا قد لا يتذكر أين وضع مفاتيح السيارة أو النظارة أو هاتفه المحمول، أو أنه دخل لغرفته دون أن يتذكر السبب الذي دخل لأجله..

هل النسيان بكثرة يعتبر أمرا طبيعيا؟ وما العلامات الفارقة التي تنذر بوجود مشكلة؟

عادة العلماء والباحثون لا يعدون فقدان الذاكرة إلى حد ما أمرا طبيعيا، فمع زيادة المسؤوليات وارتفاع مستويات التوتر، قد “نهمل” صحتنا العقلية، فالدماغ يشبه جهاز الحاسوب وعندما تكون الأحداث كثيرة، يبدأ الشخص بالنسيان لأن الدماغ يتعامل مع الذكريات بقدر تكرارها، ويهتم بالأمور الجارية.

ولكن متى يكون النسيان بحاجة إلى استشارة طبية وما العلامات التحذيرية التي يجب بعدها استشارة طبيب: